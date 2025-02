MAG distribuyó G. 350.000 millones en el presente periodo de gobierno

Entre los proyectos que desarrolló el MAG en el periodo de gobierno que comenzó en 2008, el ministro Rody Godoy destacó el éxito del programa Paraguay Rural, que fue financiado por el FIDA con US$ 12 millones y que logró el aumento de los ingresos de 17.000 familias, distribuidas en 300 comités.

Dijo que G. 212.000 por mes que ganaban antes del proyecto, pasaron a un ingreso mensual de G. 430.000 por mes.

Godoy señaló que el éxito del Paraguay Rural fue calificado con nota 5, de un máximo de 6 puntos, y se constituye en un ejemplo de eficiencia entre otros 60 proyectos similares que se desarrollan en países en desarrollo.

Durante el informe de gestión del MAG, el ministro Godoy también señaló que las acciones estatales para impulsar la horticultura lograron un aumento del orden del 300% en el nivel de ingreso de los pequeños horticultores, de un volumen de negocio hortícola de US$ 45 millones se pasó a US$ 145 millones por año. Se debe aclarar que en este sector se inyectaron G. 128.000 millones no reembolsables del Fonacide, en su mayor parte para la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), presidida por Silvio Riveros.

Otro hecho que Godoy dio a conocer ayer fue que este año el Paraguay estará logrando un récord histórico en la producción de granos, con cerca de 14,5 millones de toneladas, sumando soja, maíz, trigo, arroz, y otros rubros extensivos.

Añadió que el MAG acompañó al sector productivo facilitando el acceso ordenado a la tecnología, con la aprobación de las últimas tecnologías de semillas transgénicas en soja, maíz y algodón. Sobre el algodón señaló que el MAG está trabajando con la Federación Nacional Campesina para la producción de semillas convencionales.

Como recomendación al próximo Gobierno, dijo que se debería aumentar por lo menos el doble el presupuesto del MAG. También destacó que con los trabajos del Senacsa se podrá aumentar este año un 30% las divisas por exportación de carne, llegando a US$ 1.300 millones.