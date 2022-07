MOPC elige para viaductos estructuras onerosas y cuestionables, afirma técnico

El Ing. Hermann Pankow, máster en construcción civil, advirtió que las soluciones planteadas por el Ministerio de Obras Públicas para los proyectados viaductos sobre Madame Lynch deben ser aún evaluadas en forma adecuada. El técnico agregó que los pasos a desnivel, atirantados y con arcos, como los sugeridos por el MOPC, además de triplicar los costos de otros viaductos, que podrían estar mejor diseñados, tienen cuestionamientos estructurales importantes.



Pankow recordó que mediante el llamado a licitación 10/2010 del MOPC recién estarán contratando a las empresas consultoras especializadas en diseño final de ingeniería, las que deberán finalmente definir el tipo de estructura, basadas en estudios técnico, económico y socioambiental de factibilidad; y que los factores más gravitantes son los costos de implementación, construcción, operación y mantenimiento de las estructuras principales, en función al beneficio esperado.



Este trámite debió efectuarse ya el 14 de abril pasado y en varias ocasiones fue postergado. Ahora se anuncia que se llevará a cabo en la primera quincena de este mes de junio.



Los estudios de ingeniería corresponden a los proyectados viaductos de Madame Lynch, en los cruces de esta avenida con Santa Teresa, Aviadores del Chaco (Autopista) y la Transchaco.



Soluciones sin el sustento técnico-económico



"Se podría decir que el MOPC está confundiendo al público, promocionando soluciones como definitivas las que aún no cuentan con el sustento técnico-económico que justifique la adopción de las mismas como definitivas. Un anteproyecto es solamente una idea", dijo el especialista.



Preguntó luego por qué el MOPC tiene como anteproyecto varias opciones de solución vial, pero prácticamente con una sola para la solución estructural.



"En las tres intersecciones se habla de construir viaductos suspendidos a través de cabos y, dentro de algunas intersecciones, hay varias propuestas, pero siempre son los mismos viaductos suspendidos con cabos", cuestionó Pankow.



Dijo que también se puede visualizar este tipo de estructuras, incluso en el proyectado esquema de la franja costera.



"Se pretende, por lo visto, hacer de esta solución estructural un estándar para otros proyectos similares", refirió.



El técnico agregó seguidamente que la solución estructural, promocionada por el MOPC, implicaría un costo que puede triplicar el presupuesto de viaductos mejor diseñados.



Costo superior a diseños convenientes



"El costo por metro de un viaducto con estructura pretensada, ideal para cubrir luces de hasta 40 metros, como las que se prevén en estos proyectos, sería aproximadamente entre US$ 300 y US$ 350 por metro cuadrado. Esto tomando como referencia datos obtenidos con un software de costos por metros para prediseños presentados en la Conferencia Internacional de Ingeniería Estructural de Shunan-Japón, 2005. Sin embargo, según los datos publicados en la prensa, para la solución promocionada para Aviadores, esta cifra se eleva a US$ 900 el metro cuadrado, sobre la anunciada inversión que orillaría los US$ 7.350.000 en el citado cruce", apuntó.



Recordó luego que para la selección de las soluciones colgantes para el viaducto de Aviadores del Chaco, el MOPC argumenta, entre otras cosas, que la imagen resultante de la propuesta "asume con la naturalidad de sus proporciones la vocación icónica del cruce, como acceso internacional de la capital del Paraguay".



Debe existir una justificación estructural



"Estamos de acuerdo que son estructuras muy bonitas, pero esa majestuosidad es más imponente cuando tiene una justificación estructural o, mejor aún, cuando no se despilfarra dinero para hacerla puramente por estética. Mal quedaría tener un acceso internacional icónico, cuando a continuación los visitantes acceden a la capital a través de calles en estado deplorable", subrayó el técnico.



Añadió que el dinero ahorrado eficientemente podría destinarse, por ejemplo, a la construcción de otro viaducto en Aviadores y San Martín, la reparación de los accesos principales al microcentro o a sistemas de desagüe pluvial en avenidas comprometidas, entre otras soluciones tan necesarias y reclamadas por la ciudadanía.



Constructivamente complicados



Pankow subrayó que constructivamente es sumamente más complicado realizar viaductos suspendidos por cabos que hacerlos pretensados. "Ni que hablar del tiempo en construir este tipo de puentes", agregó.



"Una estructura colgante o atirantada es más cara tanto en su construcción como en su mantenimiento. El mantenimiento cuidadoso de los cables que sujetan al puente atirantado para protegerlo de la corrosión hace que los gastos continúen incluso al terminar de construirlos", advirtió.



Agregó que debe considerarse que las estructuras colgantes, atirantadas o en arco son pensadas y se justifican recién cuando las luces superan los 100 metros.



"Diseños de puentes atirantados fueron realizados para modestos 60 metros hasta 1800 metros (National Information Service, University of California, Berkeley). Es decir que soluciones de este tipo recién son pensadas (y se llama incluso modestas a esas longitudes) cuando se tienen longitudes recién a partir de 60 metros y no 40 metros como las que se podrían tener en estas intersecciones", indicó.



Dijo que en estructuras de obras viales en ámbito urbano, las soluciones empleadas con éxito en carreteras de Brasil, Argentina, Chile, para no decir en el primer mundo, son dadas mediante estructuras de menor costo, en las que se asocian los elementos pretensados.



Demostrar beneficios, sugiere el técnico



"Hay que advertir que el cuestionamiento a la estructura no tiene nada que ver con la posible solución vial en la intersección. La solución vial es independiente de la solución estructural que se pretende imponer", explicó.



"Este cuestionamiento se hace exclusivamente sobre la solución estructural, además la solución vial será recién válida, siempre y cuando se demuestre que los beneficios de esa solución superan a cualquier otra alternativa. Sin embargo, es fácilmente demostrable que la solución estructural promovida por el MOPC es más onerosa al Estado que soluciones pretensadas, de uso corriente en cualquier parte del mundo", concluyó diciendo el Ing. Pankow.



Una obra en vez de tres



¿De qué sirve demorar una obra, diseñarla de forma tan onerosa como es el caso del cruce Aviadores del Chaco y Madame Lynch, si la avalancha de vehículos que va para Asunción, vía Autopista, quedará atrapada de nuevo más adelante en el semáforo de la esquina de San Martín y esa avenida, porque ya no hubo dinero para construir otro paso a desnivel en esa intersección?, preguntó el Ing. Hermann Pankow. "Lógicamente, que ya no habrá dinero porque se pretende usar un recurso que sería suficiente para ejecutar tres viaductos y no para levantar uno solo", advirtió.