Para beneficiar a los morosos

“Los que no tenemos inconvenientes no tememos ser verificados, por eso la decisión de la Corte es un atraso grave en el acto de dinamizar el comercio”, añadió.

Explicó que la decisión de la Corte atrasará el otorgamiento de créditos, por la inseguridad que generará a los comercios la falta de datos de los clientes.

“Va a atrasar las operaciones de crédito; el comportamiento comercial no está privado. Si soy moroso y si tengo un juicio, tengo un comportamiento peligroso para terceros. Esto está hecho para apañar a los que no pagan y están sujetos a demandas, los morosos en extremo, que no quieren pagar, que son un pequeño porcentaje de personas”, explicó. Añadió que Asucop observará las secuelas de esta medida y que se reunirán con gremios de los financieros para acordar medidas.