Pasaje baja la próxima semana, pero aún no se definió el nuevo precio

Los transportistas de Cetrapam y de Ucetrama reconocen que es inevitable la rebaja de la tarifa de los ómnibus. No obstante, esperan que el Viceministerio de Transporte no establezca con criterio político el nuevo precio –aún no definido–. En agosto de 2014 la tarifa quedó en G. 2.400. El Gobierno definirá si mantiene este costo o si elimina el subsidio de G. 100. La gente quiere pagar menos.