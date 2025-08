Rechazan serie de publicaciones adversas

El gerente general de Laboratorios Lasca manifestó que en todas las publicaciones se viene incorporando el mismo párrafo: “los farmacéuticos que negocian con el IPS”. “Y, últimamente, ya salió una acusación directa, donde se hace mención a una fuente que tiene conocimiento de que nosotros hemos exigido US$ 50 millones a Filártiga (Aníbal) como primer condicionamiento para seguir proveyendo de medicamentos”, lamentó.

Agregó que no tiene sentido pedir US$ 50 millones, si el IPS debe US$ 150 millones a sus proveedores. “Hacen referencia a un supuesto documento que nosotros hemos presentado al ministro de Salud (Antonio Barrios) y al señor Filártiga, cuando ese documento no dice nada de lo que se publica”, dijo.

“Además -añadió-, hubo un encabezado de grueso calibre que decía que empresarios, en connivencia con el Poder Ejecutivo, quieren la plata del IPS”.

En cuanto a la administración que dejó a su paso Hugo Royg (el anterior presidente del IPS), el titular de Cifarma, Ubaldo Scavone, manifestó: “Fue desastroso lo que hizo en el Instituto. Entre la segunda mitad de 2013 y en lo que va de este año, él me trataba de mentiroso, y yo dije que él miente hasta al detector de mentiras. Hablen ustedes con Luis Fleitas Bogarín (consejero por Feprinco) y él les va a contar la cantidad de barbaridades administrativas que se han cometido: Personal innecesario, salarios desmesurados, faltas básicas de administración hospitalaria, etc.”.

Preguntado si es producto de la corrupción o mala administración contestó: “Yo no sé si Royg era corrupto, pero que era ineficiente para el cargo lo afirmo, lo digo, lo sostengo y lo voy a mantener siempre. Encima, para solucionar el problema, se enfrenta con nosotros, nos desafía, nos corta las órdenes, en vez de sentarse a dialogar para ver cómo salir, pero llegó hasta el extremo de la ruptura con nosotros”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Requerido si ya lograron hablar con el Dr. Benigno López (nuevo presidente del IPS) y qué expectativa tienen de su administración dijo: “Todavía no. Pero él es un hombre muy capaz, estuvo en el directorio del BCP, en varios cargos de alta responsabilidad, y en Itaipú. Yo creo que Benigno tiene ‘columna vertebral’ para soportar las secuelas de la pésima administración que le dejó el señor Royg, porque problemas existían, pero Royg los convirtió en crisis”.