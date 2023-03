Tres frentes de debates sobre free shop en CDE

Unas de las reuniones se llevó a cabo en la Junta Municipal de Ciudad del Este, donde estuvieron algunos empresarios y comerciantes, además de concejales y parlamentarios locales. En tanto, el intendente Miguel Prieto estaba encabezando otra reunión, porque está enfrentado con la mayoría de los concejales, por lo que se hacen reuniones paralelas.

Un tercer encuentro tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercios y Servicios para dar respuesta a la propuesta de implementar los dutty free en la ciudad. Esto denota que también hay falta de unidad entre los diversos gremios.

Los empresarios afirman que quedan en medio de la contienda política. Se quejaron de que no saben a quién seguir, pues el intendente Prieto hace reuniones por su parte y los concejales por otro.

El concejal Herminio Corvalán manifestó que si bien hay voluntad de todas las partes, mientras no se subsane la división, no se podrá avanzar. “Lastimosamente no hay acuerdo entre los sectores afectados, que están esparcidos y por eso no hay avance. Necesitamos coincidir también entre autoridades locales, y a través de los parlamentarios llevar un proyecto unificado al presidente de la República, y las instancias correspondientes sobre este problema”, expresó. Opinó que en este momento la ciudad está pasando por una de las peores crisis de su historia.

La concejal Lilian Aguinagalde propuso que las reuniones se realicen en lugar neutro, a fin de que todos los sectores puedan participar.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios de Ciudad del Este, Juan Vicente Ramírez, consideró que la idea de instalar dutty free en la zona de frontera es desacertada.

“Sería inviable que se otorgue los dutty free a un determinado grupo. Sencillamente será impracticable al tener miles de comercio que operan en la frontera, no sería una decisión inteligente”, expresó.