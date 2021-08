Las instituciones se arrodillan ante empresarios del transporte

El violento y prepotente paro de “camioneros” que tristemente ha logrado arrodillar a las instituciones de la República en contra de los derechos de la gran mayoría de la población está lejos de ser una movilización de trabajadores del transporte, como quieren hacer creer, por más que los utilicen como carne de cañón para pugnar por los intereses de sus patrones. En realidad es un paro de empresarios transportistas, muchos de ellos dueños de flotas de vehículos de carga de costo varias veces multimillonario, no muy diferentes de sus cercanos colegas, los empresarios del transporte público.

Como si no hubiera en el país problemas muchísimo más importantes y urgentes que el precio de un servicio específico de un sector empresarial particular de la actividad económica privada, el Gobierno se doblega, permite que se atropellen derechos de terceros y se viole impunemente la Constitución sin ninguna consecuencia, se ofrece de mediador bajo extorsión, dedica tiempo y recursos que debería utilizar en asuntos más apremiantes, mientras el Senado de la Nación, como si se tratara de una emergencia real, se constituye en comisión para poder tratar un proyecto de ley que no fue estudiado por sus órganos asesores, debate durante horas, aprueba en general una insólita ley de fletes de muy dudosa constitucionalidad y pasa para el martes su tratamiento en particular, en lo que será otra larga jornada parlamentaria abocada a cuestiones que no hacen a las verdaderas necesidades legislativas del Paraguay, sino a las pretensiones sectoriales de un grupo de presión.

Lo que buscan los empresarios del transporte de carga –no los conductores de los camiones, que se movilizan– es que se fije el precio del flete por ley, de una manera que les asegure un porcentaje de ganancia, independientemente de la calidad de sus servicios y de las condiciones del mercado, lo cual no solamente es discriminatorio e inconstitucional, sino completamente ilusorio.

Con ese objetivo se hicieron preparar por algún bufete privado un proyecto de ley “que establece los valores del costo y precios de referencia del flete de unidad de carga conformadas (sic) por tractocamión y semirremolque y crea el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete”, el cual no solamente fue adoptado a libro cerrado por el Congreso, sino que fue aprobado en general por el Senado sin estudio previo y pese a contar con recomendación de rechazo de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y con la oposición de todos los demás gremios, sin excepción.

Les bastó para ello bloquear con sus aparatosos y costosos camiones (un tractocamión con carreta con 800.000 kilómetros de uso cuesta 70.000 dólares) algunos accesos a la Capital y varias rutas nacionales, lo que, además de molestias y contratiempos a la ciudadanía en general, ha puesto en peligro hasta la vida de más de un paraguayo y ha causado graves perjuicios a sus propios clientes, que son los diversos segmentos de la producción, la industria y el comercio, a la par de amenazar con interrumpir la cadena de suministros de productos básicos para la población. Los responsables de este desmadre merecen ser procesados y encarcelados, no recibidos en el Palacio de López por miembros del gabinete o defendidos en el Congreso por aquellos que se dicen representantes del pueblo.

Actualmente ya existe una tabla de precios referenciales del flete terrestre de carga por origen, destino y kilómetros recorridos, acordada con la intervención de la Dinatran. Estos empresarios transportistas saben muy bien que, en épocas de cosecha, cuando se incrementa la demanda, los precios que obtienen suben hasta 60 por ciento por encima de esa tabla. Lo que quieren es que nada menos que una ley de la nación les garantice seguir cobrando altos precios en épocas en las que hay menos demanda, o que se integre una comisión que revise el “costo” cada trimestre, lo cual únicamente “garantizará” que la ciudadanía sufra los mismos piquetes cada tres meses.

La Conacom ya dictaminó que una ley de ese tipo es inconstitucional por violar principios básicos de la libre competencia, lo cual de por sí ya debería ser suficiente motivo para ser rechazada. Pero, aparte de ello, si se les garantiza ganancias a estos empresarios en particular, ¿por qué no a todos los otros? Así nadie tendría que esforzarse por ser más competitivo, por brindar mejores servicios, nadie tendría que asumir riesgos en los negocios, les alcanzaría y sobraría con poner su capital y sentarse a esperar los réditos, total, los que pagan son los demás, obligados por la ley.

Como si lo anterior ya no fuera en sí mismo un despropósito, esta ley sería, además, inaplicable. En épocas de alta demanda se pagará por encima de las tablas establecidas, y en épocas de baja demanda, diga lo que diga la ley, siempre habrá transportistas dispuestos a ajustar sus precios al mercado y nadie podrá evitarlo, porque, amén de la economía informal que impera en el país, nadie está obligado a formar parte de ningún gremio ni impedido de realizar un contrato lícito, a no ser que estos empresarios transportistas también estén dispuestos a salir a detener a balazos a sus competidores.

Cuesta entender la postura de muchos políticos, liberales que están en contra de la libre competencia o grupos de izquierda que se encolumnan con empresarios del transporte que frecuentemente explotan a sus choferes y trabajadores. Si el martes introducen algunas modificaciones y aprueban esta ley, es posible que consigan su propósito de ganarse la simpatía de este gremio empresarial en particular. Pero lo seguro es que, paralelamente, también se ganarán aún más repulsión y más pérdida de respeto de todo el resto de la sociedad.