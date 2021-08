¿Cómo afrontar la tercera ola si no se vacuna a adolescentes y reacios?

Finalmente, luego de más de un tortuoso año y medio, el covid-19 parece darnos un leve respiro. A fuerza de la vacunación que tardó en llegar por culpa de la mediocridad, la mala gestión y la corrupción de las autoridades, hoy una buena parte de la población se siente más confiada de reanudar sus actividades. Hay 1.650.000 personas con las dos dosis de alguna vacuna anticovid aplicada, y si bien esto no las vuelve 100% inmunes, sí les da cierta seguridad de que en caso de contagiarse sus casos no llegarían a convertirse en graves y tendrán más posibilidades de sortear el proceso con éxito.

Sin embargo, quienes ya completaron su esquema de vacunación constituyen apenas el 36% de la población objetivo de la inmunización, que es de 4.576.263; y se trata de solo el 22,4% de la población total del país. El resto sigue necesitando primeras y segundas dosis, y las urgen aún más teniendo en cuenta que la ola de la nueva variante del covid, la Delta, en otros países está teniendo duras consecuencias en la población no inmunizada, incluidas personas de la tercera edad y los niños y adolescentes, mientras en Paraguay ya se reportan más de 80 casos, entre ellos un adulto fallecido no vacunado.

La reducción de los contagios y muertes diarias que reporta el Ministerio de Salud es sumamente notoria desde que la vacunación se volvió masiva, aunque las propias autoridades de la cartera sanitaria admitieron que también se debe al curso propio de la pandemia. La situación epidemiológica brinda esperanza, pero a la vez genera una rabia inmensa el saber que de haber actuado antes y con eficiencia, miles de vidas se hubieran salvado.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y todo su gabinete, principales responsables de las muertes que no pudieron salvarse por falta de terapia intensiva, medicamentos y atención oportuna en los hospitales, ahora que descendieron los casos se están dedicando más a hacer campaña política, a recorrer el país haciendo nuevas promesas, intentando posicionar sus candidatos ante los próximos comicios municipales. No deberían estar tan relajados.

Nunca olvidemos que la vacunación masiva fue posible no gracias a la gestión de las autoridades paraguayas –que no pierden la oportunidad de vanagloriarse–, sino a la caridad ajena. Se lo debemos a los gobiernos que donaron vacunas para los paraguayos, en particular al gobierno de los Estados Unidos, que envió el mayor lote de vacunas Pfizer y que fueron las que generaron un inmenso impacto en la salud de las personas, el sistema sanitario y, por ende, la economía y la calidad de vida.

Pero este es apenas un respiro, ya que la experiencia internacional nos está demostrando un patrón: un cierto alivio que da paso a una nueva ola, que se ensaña en particular con aquellos no vacunados. Y aquí debemos tener en cuenta que los no vacunados se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, aquellos negacionistas, renuentes, que aunque pudieron acceder a la inmunización por su edad y otras condiciones, se negaron a hacerlo y de ese modo se ponen en riesgo a sí mismos y al resto de la población. Por el otro, las casi 300.000 personas de 18 a 19 años hasta ahora marginadas del sistema de vacunación y sin noticias de cuándo podrán acceder a él, a pesar de que se registraron hace ya varios meses. A estos se suma la población de adolescentes de 12 a 17 años, que en un escenario ideal también debería acceder a la inmunización, como ocurre en muchos otros países del mundo, donde se considera que la vacuna para ellos es segura (y necesaria).

Estos son temas inquietantes. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró este lunes “muy preocupada” por la subida de los contagios de coronavirus registrada en Europa las últimas semanas, lo que unido al bajo índice de vacunación en grupos prioritarios en algunos países hace necesario impulsar el proceso de inmunización. A esta altura del partido nadie puede decir que “eso pasa en Europa”, porque si algo aprendimos a lo largo de este año y medio es que todo llega y nadie vive aislado en este mundo. Lo que ocurre en un aparente remoto punto del globo puede tener un impacto radical en las antípodas.

Aquí vale la pena mencionar dos cuestiones. En primer lugar, el viaje que el ministro de Salud, Julio Borba, realizó a Estados Unidos, según se anunció, tuvo como resultado un contrato para recibir 2 millones de dosis de Moderna, pero recién en el 2022, y otro contrato para recibir un millón de dosis de Pfizer, sin fecha aún. La llegada de estas vacunas ya no puede esperar. No hay tiempo que perder. En segundo lugar, no debemos olvidar el fracaso estrepitoso que ha sido el mecanismo Covax, que con un contrato para proveer 4.300.000 vacunas al Paraguay, apenas entregó 304.000. Esto ocurrió ante el triunfalismo y la inacción de nuestras autoridades.

La población necesita respuestas. ¿Cuál es el plan del Gobierno para lograr que la población reticente a vacunarse finalmente acceda a hacerlo? ¿Cómo piensa llegar a ellos y persuadirlos del peligro al que se exponen? Con respecto a los jóvenes marginados aún: ¿Cuándo se aplicarán las primeras dosis? ¿O acaso están esperando una nueva donación? Que se sepa, actualmente solo hay disponibilidad de unas cien mil primeras dosis de Sputnik V, que no cubren la demanda. Y por otro lado, ¿Quién querría recibir esta vacuna, a sabiendas de lo mal que se manejó la administración de la misma en particular y que aquellos que se aplicaron la primera dosis a principios de julio aún siguen esperando la segunda y el panorama se presenta incierto? ¿Cuándo se incluirá a los más de 700.000 adolescentes de 12 a 17 años en el programa de vacunación? Para esta franja etaria solo se habilitó la vacunación, durante pocos días, para quienes tenían enfermedades de base. Ayer se reiniciaron oficialmente las clases presenciales en todo el país y lo ideal hubiera sido que todos los alumnos desde los 12 años retornaran al menos con la primera dosis aplicada. Pero sabemos que vivimos en el país del revés, donde nunca se pierde una oportunidad de hacer mal las cosas, o al menos a destiempo.

Y para rematar los interrogantes, aunque esto suene rebuscado o temprano, teniendo en cuenta los asuntos pendientes, la población necesita saber si habrá una tercera dosis (como ocurre ya en Israel y otros sitios) y cómo se está planificando que ocurra.

No nos durmamos sobre los laureles. Ya sufrimos demasiado, especialmente aquellos que perdieron a sus seres queridos, quienes perdieron sus ingresos y aquellos que aún luchan contra los estragos que el covid causó en sus vidas. No olvidemos que, aunque en menor medida, en los hospitales siguen habiendo internados por covid, y todos los días se registran al menos cuatro fallecidos. En nombre de los más de los más de 15.000 muertos, las autoridades sanitarias deben actuar con transparencia y dar urgentes respuestas a la ciudadanía.