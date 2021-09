Los docentes tienen que mostrar más patriotismo

Los gremios docentes insisten con una huelga por tiempo indefinido a partir del 1 de octubre si no se les otorga un ajuste salarial del 16%, absolutamente a contramano de la marcha del país y del estado de la educación, como si no se hubiesen enterado de la tremenda crisis que hemos tenido que atravesar y de las profundas secuelas que la misma ha dejado en la situación socioeconómica nacional. Dentro de su burbuja, reclaman la ejecución de una cláusula de la ley de Presupuesto que contempla un ajuste de “hasta 8%” para el sector en el caso de que haya un incremento del 10% en los ingresos tributarios y de “hasta 16%” en el caso de que ese incremento de ingresos tributarios supere el 15%. Lo que no toman en cuenta es que, al margen de su carácter populista, esas disposiciones fueron aprobadas a fines de 2020, cuando nadie tenía idea de la calamidad que se avecinaba.