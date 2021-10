El Mercosur se moderniza o muere

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que el Mercosur tiene que ser modernizado y que, si alguno de los socios no está cómodo con ello, debe retirarse. Más allá de la arrogancia de las declaraciones del ministro, si realmente es así, Paraguay tendría que apoyar la iniciativa con el mayor de los entusiasmos. Si ahora los líderes de la región, con sus modelos agotados y sus economías en crisis crónica, se dan cuenta de que esto no da para más y de que ha llegado el momento de “modernizarse”, y si ello implica mayor apertura y mayor justicia, enhorabuena. La próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú y la pendiente revisión de los términos de Yacyretá son excelentes parámetros para medir las verdaderas intenciones.