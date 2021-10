La irresponsabilidad política está llevando el país al abismo

Con el respaldo público del movimiento Honor Colorado y la anuencia del oficialismo que le sigue como furgón de cola, todo indica que se terminará aprobando un insostenible ajuste para docentes y médicos. A muchos esto les podrá resultar justificado, pero no solamente esos aumentos van a echar por tierra el cronograma de reducción del déficit fiscal que la clase política se comprometió a respetar para intentar reestabilizar las finanzas públicas, sino que por sí mismos van a acelerar irremediablemente una bola de nieve que en poco tiempo nos llevará a una situación similar a la de Argentina, y no estamos exagerando. A esto nos han llevado los políticos irresponsables. Los ciudadanos en general, incluyendo los funcionarios públicos, no parecen estar dimensionando el tremendo riesgo que corre su calidad de vida.