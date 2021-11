La desbordante delincuencia no tiene visos de solución

El Artículo 238 de la Constitución Nacional faculta al Presidente de la República a nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Armadas de la Nación y por la Policía Nacional. La misión constitucional de la primera es “defender la integridad territorial de la República” y el Estado de Derecho de la Nación. Por su parte, la de la Policía Nacional es “preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos (…)”.

Ante la ola de inseguridad reinante actualmente en el país –tanto en las ciudades, como en el campo– y la manifiesta incapacidad de la Policía Nacional de ponerle freno, la ciudadanía ya no sabe a qué autoridad pública recurrir en procura de amparo ante la proliferación de los asaltos callejeros y domiciliarios, a cualquier hora del día y de la noche; situación que le obliga a guarecerse tras barrotes en sus casas, mientras los delincuentes se pasean libremente por las calles ante la ausencia de las fuerzas de seguridad pública, y hasta en presencia de estas, que prefieren mirar más bien a otra parte para disimular su total inoperancia. Si no, cómo se explica que sucedan atracos a escasas cuadras de las comisarías barriales –o en sus mismos locales–, o que en sus adyacencias operen tranquilamente talleres clandestinos dedicados al desmontaje de vehículos robados, como los últimamente intervenidos dentro del ejido municipal de la ciudad de San Lorenzo. Estas noticias refuerzan la sospecha pública de que las autoridades de las comisarías sabían de sus existencias, pero que, a cambio de sobornos, gozaban más bien de protección antes que de intervención, como también en los sonados casos de líderes de organizaciones criminales brasileñas al parecer protegidos por algunos jefes de comisarías en Asunción, no hace mucho tiempo sucedido.

Entre otros hechos llamativos ocurridos en los últimos días se pueden mencionar también la denuncia de que una niña le clavó con un tenedor al comensal de un tradicional local gastronómico del centro asunceno, cuando este se negó a darle el dinero que quería la agresiva menor; el asalto con toma de rehenes al local de una firma importadora de vehículos en Ciudad del Este y el robo perpetrado por un joven en plena comisaría del barrio Redención, de Concepción. Como se ve, la rampante delincuencia abarca todo el país.

El tema de la sicosis generada por la inseguridad pública que se ha instalado en el país, la que sumada a la causada por la pandemia del covid-19, mantiene a la sociedad en total desconcierto. No existe una acción preventiva ni correctiva enérgica que ponga algún freno a la galopante embestida de la delincuencia. Nadie escucha, nadie responde a los reclamos. Los responsables de la seguridad rumian frustración alegando cualquier pretexto, como falta de medios materiales, humanos y de recursos económicos, en vez de tomar medidas para paliar el maleficio de la delincuencia común y del crimen organizado trasnacional.

Como si algo faltaba, en declaraciones a ABC Cardinal, el propio Giuzzio se encargó ayer de poner de manifiesto la inutilidad, la falta de autoridad, la ausencia de coordinación entre quienes deben ocuparse de la seguridad pública. El ministro afirmó que la Policía ya presentó un plan operativo hasta fin de año, de tener presencia más activa en las calles. Pero “no estoy viendo eso”, dijo. Pero lo más grave que dijo fue que el problema que está ocurriendo “tiene un condimento social muy importante”, refiriéndose a los “niños menores y adolescentes, que son los que por lo general acosan” a la gente. Y agregó que “no estamos dando respuesta, (porque) no estamos atacando la fuente del problema”. En tal sentido sugirió la participación de otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo humano de la zona. Sostuvo que “gente del bajo es la que sube y asume una posición mucho más agresiva últimamente, y creemos nosotros que es por el aumento del consumo de drogas”.

La perspectiva que surge de las palabras del ministro es terrorífica: las personas que acuden al centro a pasear, a disfrutar, a concurrir a un restaurante o a asistir a algún espectáculo deben prepararse para sufrir un asalto, un robo a mano armada o una agresión física, hasta que “a la gente del bajo” se le solucionen todos sus problemas sociales.

Mientras la ciudadanía sufre una acuciante ansiedad, el responsable constitucional N° 1 de la seguridad pública, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se debate a su vez en la impotencia y sostiene en sus cargos a sus inútiles colaboradores, para beneplácito de los delincuentes.

Nuestro país está siendo carcomido por motochorros, peajeros, delincuentes infantiles y juveniles, así como por narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de armas, lavadores de dinero, sicarios, que hoy ya no actúan en las áreas tradicionalmente violentas, como las fronterizas, sino se han desplazado a regiones antes tranquilas, llegando inclusive hasta nuestra capital donde en los últimos tiempos han perpetrado episodios sangrientos. Si continúa la permisividad –y hasta protección– con la delincuencia que reina actualmente, no debe descartarse que la gente se arme para defenderse por sí misma, con lo que el nivel de violencia aumentará exponencialmente, y puede llegar a un incontrolable “todos contra todos”.