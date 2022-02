Los nativos viven tan abandonados, como siempre

En general, los paraguayos estamos orgullosos de nuestra “sangre guaraní”, pero –duele confesarlo– no nos inquietan mucho las penosas condiciones en que viven los alrededor de 120.000 indígenas que habitan el país, divididos en 19 pueblos: se toma nota de ellos solo cuando vienen a Asunción para exigir víveres o se los ve de paso en una ciudad a la que llegan para sobrevivir en base a la mendicancia y viviendo en la promiscuidad. Se estima que el 60% de ellos vive en la extrema pobreza, en tanto que el promedio nacional llegaría “solo” a la mitad. Que la mayoría de los aborígenes no pueda satisfacer sus necesidades básicas, debe conmover el ánimo de todos, aunque sea por un elemental sentido de humanidad, ya que son merecedores de los mismos derechos de atención que tienen todos los paraguayos.

Es evidente que no basta con que la Constitución les dedique todo un capítulo, en el que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho de participar en la vida económica, social, política y cultural del país, y se obliga al Estado a proveerles gratuitamente de tierras comunitarias exentas de tributo, así como a defenderlos contra “la regresión demográfica, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.” Tampoco basta con que exista un Instituto Paraguayo del Indígena (IPI) anterior INDI, que este año administrará 67.310 millones de guaraníes, de los cuales 13.317 millones serán destinados a la compra de tierras y 12.000 millones a “alimentos para personas”; la relación entre ambas asignaciones dice mucho acerca de la nula importancia que tiene el mero asistencialismo, que no aporta soluciones de fondo y denigra a quienes suelen venir a la capital a reclamar vituallas, como si fueran limosnas. Es de preguntar si su renunciante presidente, Édgar Olmedo, y otras autoridades no han pasado por la avenida Artigas o por las plazas del centro de Asunción, donde numerosos indígenas sobreviven en condiciones infrahumanas. Es inaceptable que los mismos tengan que venir hasta nuestra capital para retirar sus míseros paquetes de víveres, en vez de hacérselos llegar a sus hábitats. Pero, lo más importante hubiera sido enseñarles a pescar en vez de regalarles pescado, como dice el proverbio chino.

Esta es la eterna cuestión de fondo, hasta hoy no resuelta, pese a que los gobernantes no se cansan de prometer encarar seriamente la problemática indígena. Uno de ellos, el hoy senador Fernando Lugo (FG), sostuvo en 2008, tras haber ganado la Presidencia de la República, que la atención principal de su gestión iba a estar dirigida hacia los niños de la calle y los indígenas. Sostuvo, entre otras cosas, que “la prioridad es que los indígenas no sigan muriendo de hambre”. No se conoce que bajo su Gobierno haya cambiado la situación de los nativos, pero lo cierto es que el hambre y el abandono siguen castigándolos, porque ni él ni sus sucesores han ido más allá de las grandes palabras.

Es saludable que, de vez en cuando, las comunidades indígenas exijan asistencia del Ministerio de Educación y Ciencias con respecto a la infraestructura, al equipamiento y a la provisión de “rubros” para docentes de escuelas con plurigrados. Se nota así que el Estado tiene mucho que hacer, más allá de paliar el hambre real o ficticia, ya que los reclamos abarcan otros varios sectores.

Sin duda, los indígenas son discriminados y tienen buenos motivos para formular demandas, mucho más allá de la entrega de porotos o fideos, acaso administrados luego por el famoso “clan Domínguez”; empero, su condición de tales no les da derecho a coartar la libertad de tránsito de terceros ni, por extensión, su derecho al trabajo, bloqueando ya como una rutina la avenida Artigas y otras vías públicas de Asunción, ante la indiferencia de quienes deben hacer cumplir la ley, que debe ser igual para todos.

Es hora, en fin, de que se encare con la seriedad debida esta grave problemática, abandonando la hipocresía de mentar a los ancestros nativos de labios para afuera, mientras se margina por sistema a sus genuinos descendientes. El drama indígena no será solucionado de la noche a la mañana, razón de más para que, si no ya el actual, al menos el próximo Gobierno se aboque con vigor a la tarea de sacar de la miseria a esos compatriotas ensalzados en los discursos pero tan olvidados en los hechos.