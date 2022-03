Peligro potencial del uso de personal y bienes estatales en campañas políticas

Aun cuando sus obligaciones son casi inexistentes y la gente compara el cargo con un “florero”, porque solo está de adorno, la Constitución dice que el vicepresidente de la República –al igual que el presidente– tiene que “dedicarse en exclusividad a sus funciones”. Empero, Hugo Velázquez ya se halla en verdad en plena campaña electoral. Si bien le sobraría tiempo para ocuparse de las elecciones internas de las que resultarán las candidaturas coloradas para las elecciones generales del 30 de abril de 2023, entre ellas la suya a la primera magistratura, está obligado a respetar la ley suprema mientras ejerza su actual cargo, al que debe renunciar, a más tardar, seis meses antes de la fecha mencionada, es decir el 30 de octubre, para realizar sus actividades políticas, ya iniciadas abiertamente hace varios meses.

Hugo Velázquez eligió como compañero de fórmula al ministro de Educación y Ciencias (MEC), Juan Manuel Brunetti, quien en tal carácter tiene iguales incompatibilidades que las previstas para el presidente de la República, salvo el ejercicio de la docencia. Por tanto, solo debería ocuparse de sus funciones y no lanzarse desde ya al ruedo electoral: podrá hacerlo recién tras dimitir a más tardar seis meses antes de los comicios generales. El caso de Brunetti es aún más dramático que su compañero de fórmula, porque el desastroso estado de la educación en nuestro país necesita de un ministro que comprometa todos sus esfuerzos para sanear los males de un sector tan pésimamente evaluado en encuestas y estudios nacionales e internacionales. Lo que menos necesitamos en este momento es un ministro que distraiga sus obligaciones en una campaña electoral.

Como es evidente que estos dos personajes no están dispuestos a cumplir con sus respectivos juramentos, en el improbable caso de que tengan algún sentido del decoro, tendrían que renunciar de inmediato, incluso porque resulta enorme el riesgo de que se valgan de los recursos humanos y materiales del Estado para satisfacer sus ambiciones. Basta recordar que durante la campaña previa a las internas coloradas para los comicios municipales, Velázquez utilizó abiertamente un avión de la Fuerza Aérea para viajar al Amambay y apoyar a los candidatos de su sector. Cabe preguntar, ¿qué no haría ahora para promover su postulación a la Presidencia de la República? Los contribuyentes no tienen por qué financiarla; el desvío de fondos públicos es un delito.

Un riesgo similar se corre en el sector de la educación, donde existe una clientela muy apetecida: los docentes, que a su vez están en contacto con los padres de familia. Para Brunetti, movilizar a los trabajadores de la educación y los bienes del MEC en favor de su candidatura a la vicepresidencia de la República puede resultar también una tentación irresistible. Al respecto se puede recordar que en 2017, su antecesor Enrique Riera “arreó” a docentes colorados a un acto proselitista realizado en Lambaré, en favor del precandidato presidencial cartista Santiago Peña. ¿Por qué Brunetti no apoyaría iniciativas similares, más aún estando directamente interesado en el desenlace de los comicios internos? Se puede mencionar también que Nicanor Duarte Frutos saltó de ser ministro de Educación a presidente de la República, lo que indica la importancia estratégica de dicho cargo por su potencial clientela y los recursos que maneja para quien desee aprovecharse de ellos.

En efecto, si la ley suprema dispone que el vicepresidente de la República y el ministro abandonen sus respectivos cargos a más tardar seis meses antes de los próximos comicios generales, en que podrían ser candidatos, es para que se dediquen solo a sus funciones y a la vez se abstengan de emplear los recursos humanos y materiales del Estado para mejorar sus chances.

Para decirlo una vez más, si respetaran la ley y la moral, el vicepresidente de la República y el ministro deberían dar ya mismo un paso al costado. Quizá los servicios propios del primero no sean imprescindibles, pero sí lo son los del segundo: quien dirija el MEC tiene que dedicarse plenamente a la dura faena de contribuir a que las nuevas generaciones tengan un buen lugar en la sociedad del conocimiento, para lo cual debería trabajar a tiempo completo, sin perder el tiempo en el electoralismo fundado en la vulgar repartija de favores.