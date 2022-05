Si queremos seguridad tenemos que reducir la informalidad

La sociedad está alarmada por la escalada de la violencia del crimen organizado en el país y, comprensiblemente, responsabiliza al Gobierno y reclama efectividad a los organismos de seguridad. Incluso grupos políticos que ya gobernaron en el pasado con comparable inoperancia y peores prontuarios salen cínicamente al paso a enrostrarles su inutilidad a las actuales autoridades. Ciertamente el combate al crimen por todos los medios lícitos es una función primordial e indelegable del Estado, pero este es un problema estructural que no se va a resolver con simple voluntarismo y mucho menos con demagogia. Para obtener resultados reales y duraderos es necesario atacar las causas, y estas tienen que ver con un factor que resalta sobre todos los demás: la generalizada informalidad.

Está ampliamente probado estadísticamente que a mayor informalidad mayor inseguridad. Esto es así porque en un ambiente informal, donde las reglas del juego no son las legalmente establecidas, sino las impuestas por el más fuerte, los diferenciadores competitivos dejan de ser aspectos tales como la eficiencia, la innovación, el buen servicio, la buena reputación, y tienden a ser otros tales como la prepotencia, la intimidación, el soborno, la violencia y el crimen. Un ejemplo básico, pero real y cotidiano, es que no habría robos de celulares, ni chicos intoxicados dispuestos hasta a matar por ello, si no se compraran y se vendieran celulares robados en el Mercado 4.

En otra escala, el mismo criterio rige para el crimen organizado y, particularmente, para el narcotráfico. El abuso de drogas ilegales, y también de varias de las legales, constituyen un serio problema de salud pública, pero una cosa es la salud y otra la economía y la seguridad. Y si hay una regla de hierro en economía es que, si se prohíbe un producto que tiene demanda, inmediatamente surgirá un mercado negro para satisfacerla.

Con las drogas se presenta la peculiaridad de que son muy baratas de producir, pero pueden venderse por precios exorbitantes, por lo que constituyen un estímulo irresistible para los mafiosos, que no tienen problemas en violar la ley, asumir altos riesgos, corromper a quien sea, causar cualquier daño a los demás, amenazar o recurrir a la más extrema violencia con tal de quedarse con esos extraordinarios márgenes. De hecho, desde el punto de vista económico la prohibición favorece a los narcotraficantes debido a que restringe la oferta, lo cual hace que suban los precios y aumenten dichos márgenes, y a que limita el número de competidores, ya sea porque logra sacar a algunos del medio, ya sea porque disuade a concurrentes potencialmente más capaces que no están dispuestos a asesinar o a ser asesinados para participar en un negocio ilegal.

No obstante, si bien la guerra a las drogas es un estridente fracaso en el mundo y la legalización es un debate que está en marcha y que necesariamente se tendrá que profundizar, estas son decisiones del ámbito internacional, no es algo que Paraguay pueda hacer unilateralmente. Lo que sí puede y debe hacer Paraguay es minimizar todo lo posible la informalidad interna, en todos los planos, para restarles espacio a los criminales para poder desenvolverse.

Por supuesto, este objetivo tiene un fuerte componente institucional. La tarea de hacer cumplir la ley es la más esencial del Estado, es su primera razón de ser. Necesitamos gobernantes, policías, jueces y fiscales competentes, honestos y valientes, y también un saneamiento profundo de la política y de los órganos del poder público. Sin embargo, la sola represión nunca será suficiente.

Por un lado, se requieren reformas que generen incentivos correctos para viabilizar y facilitar la legalidad y, por el otro, un mea culpa y un cambio de actitud de toda la sociedad, no solamente del Gobierno y de los políticos. Si realmente queremos y reclamamos un país más seguro, no se trata solamente de hacer cumplir la ley, sino de cumplirla, en todos los niveles y en todos los estratos, ricos y pobres, desde el que compra un celular robado hasta el empresario que evade impuestos o las normas laborales, pasando por los funcionarios venales y los contratistas corruptos, los que invaden propiedades o los que ocupan plazas y veredas. Si el cumplimiento de las leyes es la excepción, no la regla, si dos tercios de la mano de obra se desempeñan en el sector informal, ¿cómo pretender seguridad?

La “proliferación de la actividad económica ilícita”, entendida como la propagación amplia de actividades informales o ilegales que socaven el crecimiento económico y el progreso, tales como el contrabando, los flujos financieros ilícitos, el comercio ilegal, la evasión fiscal, la trata de personas y el crimen organizado, es percibida como el mayor problema del Paraguay de acuerdo con el Reporte de Riesgo Global 2022, del Foro Económico Mundial. A juzgar por los recientes acontecimientos, la apreciación es correcta. Está muy bien reclamar resultados a las autoridades, pero cada paraguayo, desde su lugar, tiene algo que hacer al respecto.