El Paraguay sigue a merced del narcotráfico

Por lo visto, el Operativo A Ultranza Py, iniciado en febrero de 2022, no ha sido lo bastante amplio como para interferir en el tráfico de la cocaína embarcada en el “Puerto Seguro Fluvial” (!) Villeta o en el puerto Caacupemí, con destino a Europa: ahora se supo que 5.170 kilos, ocultos en contenedores de arroz y valuados en unos 250 millones de euros, fueron incautados en junio en el puerto belga de Amberes, el mismo donde en abril de 2021 fueron descubiertos 10.964 kilos, ocultos en un cargamento de cueros. Si la mafia creyó innecesario hacer una pausa en sus lucrativas actividades es porque se siente muy segura, ya que puede seguir confiando en que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) no contará con radares para detectar narcoavionetas que aterrizan en pistas “clandestinas”, ni la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) con escáneres para trasparentar contenedores. La falta de equipos indispensables no es atribuible a la escasez de fondos, sino a que el crimen organizado ha permeado las instituciones, al decir del presidente de la República.