Tierras de la Costanera se han convertido en apetecido botín

Pese a que autoridades municipales han tratado de negarlo, es evidente que los aprovechados de siempre, escudándose en que son los “desheredados” de la sociedad y por tanto se consideran con todos los derechos, inclusive los que corresponden a los demás, han ido avanzando sobre tierras aledañas a la avenida Costanera y de otros lugares que han adquirido valor por obras públicas o privadas que se han desarrollado en sus alrededores. Construyendo viviendas precarias u otras no tantas, la idea de quienes las ocupan es que se les permita permanecer allí por un tiempo aunque sea corto, que cuando se presente la ocasión ya exigirán ser reubicados en plazas o parques, o que se les construya donde vivir. Así la cantidad de “damnificados” irá en aumento, en vez de disminuir, para constituir una fuerza electoral importante que conseguirá todo lo que quiera con el apoyo de politicastros con aspiraciones electorales.

Los inmuebles municipales cercanos a la avenida Costanera Norte han adquirido creciente interés. Incluso, están en la mira del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). En vista de que las arcas están vacías, debido sobre todo al personal superfluo, no se le ocurrió mejor idea que la de vender cincuenta ha., extensión reducida a diez tras las fuertes críticas ciudadanas. Entre otras cosas, se cuestionó la intención de “privatizar” el acceso al río Paraguay, porque la Franja Costera debería ser un espacio de encuentro para la población. Es curioso que observaciones similares no se planteen cuando las plazas del centro histórico y el Parque Caballero son ocupados, ante la indiferencia de la Municipalidad, de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Policía Nacional, como si esas “privatizaciones” de hecho fueran admisibles por el solo hecho de que sus autores son “pobres”.

Ya es innecesario que haya una inundación para que la gente suba de la bahía a ocupar lugares valiosos, ya que, como señalamos, el motivo también puede ofrecerlo algún emprendimiento estatal, como la construcción del Puente Héroes del Chaco, iniciada a principios de 2021 y acompañada por la ocupación ilegal de inmuebles cercanos que iban a ser afectados por la obra. Por supuesto, los avivados de siempre saben aprovechar esta oportunidad para consumar sus habituales actividades chantajistas.

De hecho son las propias autoridades que, en vez de combatir estos atentados contra el patrimonio de todos, más bien los facilitan. En 2015, el entonces intendente Arnaldo Samaniego, con complicidad de la Junta Municipal, dispuso bajar la cota mínima dentro de la que se puede poblar la ribera asuncena del río Paraguay, solo para regularizar una situación anómala, antes de unas elecciones. Por supuesto, durante las inundaciones se cometerá otro atropello, cuando los “damnificados” sean instalados en un espacio público por la administración, en cuyo caso los afectados se trasladan con sus vehículos, enseres y animales domésticos, a costa de los contribuyentes. Es un gran negocio eso de valerse de un fenómeno natural periódico para demostrar una gran sensibilidad social.

Una variante de este repetido fenómeno se observa ahora en uno de los tres inmuebles municipales recién ocupados en las inmediaciones de la avenida Costanera Norte: con anuencia de la Municipalidad, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) está levantando un barrio precario, donde ya se instalaron familias que hace cinco años fueron asentadas en un inmueble de cinco ha. de la Copaco, ubicado en Puerto Botánico. Está previsto que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) construya casas de material cocido y que se monte un sistema cloacal. Es presumible que cuando los ocupantes de hoy obtengan sus respectivos títulos de propiedad, los predios se habrán valorizado bastante y la tentación de venderlos será irresistible. Total, la cuestión es volver a ocupar otro lugar nomás, como suelen hacer, según se ha denunciado, los “campesinos sin tierra”.

El 23 de junio de 2015, un editorial de este diario afirmaba que “como ya avanza la intención de extender el proyecto de franja costera, a lo largo de la ribera norte y sur, aparece en el horizonte el gran negociado de las indemnizaciones”. La observación no fue desatinada, según se desprende de similares acciones posteriores. La deplorable historia se repetirá mientras las autoridades electivas complacientes con la ilicitud no sean castigadas en las urnas, esto es, mientras el electorado no sea consciente de que la ocupación de terrenos municipales implica la apropiación indebida de bienes pertenecientes a todos. El engañabobos del populismo no supone atender el bien común, sino más bien todo lo contrario; significa, muchas veces, quebrantar una normativa, so capa de atender una necesidad social fomentada con intereses mezquinos. Permitir que se privaticen en la práctica inmuebles municipales es tan repudiable como adoptar la misma actitud ante la ocupación de calles y su repartija entre los “cuidacoches”. Hacer respetar la ley nada tiene que ver con “criminalizar la lucha social”, criterio este con el que ciertos sectores gustan defender los atropellos.