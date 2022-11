Motochorros y otros asaltantes están ahogando a la gente común

Es frecuente escuchar decir a la gente que ya no puede ir caminando ni hasta la despensa de la esquina sin ser asaltada por motochorros o simplemente por otro delincuente de a pie que busca robar un billete para su “chespi”. Esta gran inseguridad reinante en todo el país responde tanto a las sanguinarias actuaciones del crimen organizado como a los atracos callejeros a mano armada, cometidos por delincuentes individuales. La vida cotidiana del común de la gente resulta mucho más afectada por estos últimos que por los mafiosos que matan selectivamente y sobre todo en ciertas zonas fronterizas. En efecto, estos no se apropian del dinero ajeno en la vía pública, a cualquier hora del día, como lo hacen los motoasaltantes.

No faltan tampoco quienes se informan y pescan por personas que llevan a depositar o retirar dinero de alguna institución bancaria, como ocurrió con el comerciante Yimi Roldán y su hijo Víctor, quienes, tras retirar dinero de un banco, fueron atracados por una pareja de delincuentes, uno de los cuales murió tras ser embestidos por el automóvil de las víctimas, manejado por el padre. Si bien no puede justificarse la violencia de ningún tipo, los asaltados recibieron el apoyo de la gente, tanto en el lugar del hecho como por las redes sociales, de esa misma gente que todos los días sale de sus casas u oficinas con el Jesús en la boca ante la posibilidad de resultar también víctimas de hechos violentos similares contra su vida y sus bienes.

Una situación muy frecuente es que los maleantes involucrados en los asaltos tienen frondosos antecedentes, ya que entran y salen de las cárceles, donde refinan sus artes delictivas, intercambiando experiencias. He aquí una de las principales causas de la inseguridad en aumento: la lenidad de la ley y de los jueces que aplican la pena mínima de seis meses de prisión u otorgan a los autores medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario, cuyo cumplimiento no es controlado.

Muchas veces se han publicado noticias sobre delincuentes que tienen diez o más antecedentes, que repiten y repiten sus fechorías tras estar por breve tiempo presos en las comisarías o en las cárceles, sin que, por lo visto, sus frondosos prontuarios constituyan agravantes para condenas ejemplares. Muchos policías también suelen justificarse –y con razón– de que ellos realizan el trabajo de detenerlos, corriendo riesgos en ese menester, para, al poco tiempo, ser liberados por la Justicia y volver a sus andadas.

Si es necesario modificar la legislación en esta materia, hay que hacerlo, agravando las penas y disponiendo explícitamente que las citadas medidas no pueden ser otorgadas en favor de quienes tienen antecedentes penales. En otros términos, los motoasaltantes y otros delincuentes no son readaptados ni la sociedad es protegida. No es posible que las eventuales víctimas se vean obligadas a protegerse a sí mismas portando armas para repeler a los malhechores, lo cual solo puede llevar a una espiral de violencia incontenible. Y a este paso, al ver cómo la gente simpatiza y apoya a quienes reaccionan con violencia contra los malvivientes, vamos directo hacia ese camino.

En efecto, tal como están las cosas, se corre el riesgo de que personas inocentes, abandonadas por la judicatura y por la Policía Nacional (PN), se crean forzadas a hacer justicia por mano propia. La presencia policial en la vía pública debe ser reforzada con urgencia. Como siempre, por privilegiar a la clientela en el Presupuesto nacional, se desatienden factores claves como la educación, la salud y la seguridad. Como ejemplo se puede mencionar que el llamado Grupo Lince, de la PN, ha perdido la mitad de su fuerza operativa, dado que unas cien motocicletas están fuera de servicio, porque no pueden ser reparadas por falta de presupuesto. Los delincuentes, de parabienes.

La situación se está volviendo cada vez más grave a cada momento, mientras nuestras autoridades y políticos dedican su mayor atención a sus proyectos electorales. El agua le está llegando al cuello a una población abrumada por delincuentes cada vez más agresivos. Las excusas y las promesas ya no caben. La guerra a los bandidos de todo pelaje se debe abordar con urgencia, con seriedad y con coraje.