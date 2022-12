Los verdaderos dramas de la educación paraguaya

El problema de la gran discusión nacional que se ha producido en torno a la “transformación educativa” no es quién tiene la razón, sino que es un formidable desvío de la atención y de las energías de la comunidad hacia un asunto absolutamente secundario. Que se apruebe o se deje de aprobar un documento más de los cientos que duermen en los archivos, que se cambien o no los “ejes transversales” del contenido, que se obtenga o se deje de obtener una donación de la Unión Europea, o de quien sea, que representa el 0,3% del presupuesto público paraguayo, no va a cambiar en nada la gravísima calamidad educativa que sufre la República, de la que nadie está hablando.

Como en toda polarización, hay exageraciones, argumentos forzados y ausencia de sensatez en ambos bandos. Unos por poco no dicen que hay una conspiración internacional para que todos los niños sean homosexuales, y reaccionan visceralmente contra un documento que ni siquiera leyeron y que en ningún sitio sugiere semejante cosa ni nada parecido, y otros pretenden hacernos creer que unos lineamientos elaborados en un gabinete son de alguna manera fundamentales para la educación, o que el país depende de donaciones para cumplir una de las funciones más elementales que tiene todo Estado.

Pero ni unos ni otros se rasgan las vestiduras por los hechos que verdaderamente importan, como que una enorme cantidad de niños paraguayos salen de la escuela sin poder leer ni escribir textos de mínima complejidad, o que no son capaces de resolver cálculos sencillos, o que, si vamos a hablar de recursos, más del 80% del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias se despilfarra en gastos rígidos corrientes para una institución plagada de planilleros y de operadores políticos, con un plantel docente que, como regla, deja muchísimo que desear y cuyos puestos, salarios y beneficios no están sujetos a evaluaciones de desempeño.

Por supuesto que en esas condiciones no va a haber suficiente dinero para alimentación escolar, ni para útiles ni para poner a disposición las comodidades necesarias. No es por falta de recursos, sino por la malversación y la pésima calidad del gasto público. Es inaudito, y hasta indignante, que Paraguay tenga que recurrir a una donación de 38 millones de euros para poder proveer almuerzo escolar en Asunción y materiales educativos, cuando cada año se destinan casi 1.000 millones de dólares de los contribuyentes al MEC, más parte del Fonacide para educación a través de gobernaciones y municipalidades, y cuando el Estado paraguayo gasta anualmente 14.500 millones de dólares.

Los resultados están lejísimos de ser aceptables. Ya antes de la pandemia la educación pública paraguaya estaba entre las últimas del continente, con niveles bajísimos que asustaban. La última prueba PISA (Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes) se realizó en 2017 entre 4.510 estudiantes de 15 años, de 205 establecimientos educativos, además de 2.300 docentes y directivos.

La enorme mayoría no alcanzó siquiera el nivel básico, que es aquel donde “empiezan a demostrar competencias para participar de manera efectiva y productiva en su vida como estudiantes, trabajadores y ciudadanos”. De los relativamente pocos que “aprobaron”, el mayor porcentaje lo hizo con la nota mínima. En contrapartida, el 68% no logró las competencias básicas en lectura, el 92% en matemática y el 76% en ciencias.

Esta situación de por sí desesperante se agravó tremendamente con la virtual paralización de las clases durante casi dos años, porque la educación a distancia no logró ser un eficiente sustituto y Paraguay no es, ni muchísimo menos, la excepción de lo que ha ocurrido en la región y en el mundo. Uno de los informes más recientes sobre el tema, lanzado en junio de este año por la Unesco y el Banco Mundial, concluye que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple acorde con su edad al terminar su primer ciclo educativo.

El porcentaje de niños de 10 años con dificultades de comprensión lectora creció del 53% al 70% durante la pandemia y, en América Latina, según el estudio mencionado, ya es del 80%. En Paraguay no se han hecho nuevas mediciones, pero no hay ninguna razón para no tener la certeza de que es incluso mucho peor.

Son estos, y no lo que con tanto ahínco se está discutiendo, los verdaderos dramas de la educación paraguaya. Lo debería estar debatiendo la sociedad y lo que debería dominar la agenda política es cómo se van a usar mejor los recursos disponibles y cómo se van a redoblar y triplicar esfuerzos para recuperar algo del tiempo perdido y no condenar a esta generación, y al país en general, al estancamiento y al fracaso.