Continúa la infame práctica de las reguladas del transporte

El paraguayismo “regulada” alude a una práctica extorsiva de los “empresarios” del transporte público de pasajeros, que consiste en reducir la frecuencia de la prestación del servicio para obtener del Estado un aumento de la tarifa o del subsidio, convirtiendo así la necesidad insatisfecha de los usuarios en una simple moneda de cambio. La miseria moral que implica someterlos a prolongadas esperas, afectando el ejercicio de su derecho al trabajo, entre otras cosas, dice mucho acerca de la calaña de quienes no temen los rigores de la ley. Si en estos días han recrudecido las “reguladas” de siempre es porque las sanciones no son aplicadas o porque no son lo bastante severas para poner coto a esta canallada.