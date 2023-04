La alternancia es una imperiosa necesidad

En menos de un mes habrá elecciones generales en nuestro país para elegir presidente y vicepresidente por otros cinco años, así como senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales. Será la octava vez que la ciudadanía concurre a esta clase de comicios en el actual período democrático –o de eterna transición a la democracia– que comenzó con el derrocamiento de la dictadura del general Alfredo Stroessner, quien, como se sabe, estuvo en el poder de 1954 a 1989, gobernando con mano dura para sus opositores, pero de manera complaciente frente a la corrupción e impunidad de sus amigos y adherentes.

En realidad, la historia de las elecciones en nuestro país habla muy poco a favor del espíritu democrático de los paraguayos, a pesar de constituir la democracia una demanda constante de minorías combativas, que a través del tiempo procuraron romper el silencio y la quietud de una sociedad adormecida por los regímenes autoritarios, que hicieron padecer todo tipo de censuras, atropellos y persecuciones a quienes se oponían o simplemente dejaban de apoyar a los dictadores de turno.

Tuvieron que pasar 121 años desde la creación de los partidos políticos en Paraguay para que, como consecuencia de un resultado electoral, un partido político cediera, en el año 2008, a otra persona de un signo político diferente el poder para dirigir los destinos del país. Los cambios de gobierno hasta después de terminada la Guerra del Chaco fueron resultados de golpes militares con participación y complicidad civil para luego continuar sucediendo, pero ya bajo la tutela de cúpulas militares, aunque siempre alentadas desde el costado por líderes políticos, atentos a las “oportunidades”.

De las siete elecciones generales y completas de la era democrática, el Partido Colorado se impuso en seis de ellas, además de ganar las elecciones para la Convención Nacional Constituyente, mientras que la oposición solo pudo imponerse en el 2008 mediante una alianza electoral y la candidatura del obispo renunciante Fernando Lugo. No obstante, el candidato del Partido Liberal, Julio César Franco, se impuso al candidato colorado en unas elecciones, generales también, pero exclusivamente para elegir a quien debía completar el período del asesinado vicepresidente, Luis María Argaña.

Los opositores recurrieron en el 2008 a la figura de un outsider, sin experiencia política y sin identidad partidaria alguna, para poder sacar del poder al Partido Colorado, que no solamente acompañó en el gobierno a las cúpulas militares de la posguerra del Chaco, sino sostuvo la sangrienta y corrupta dictadura stronista de casi 35 años.

La oposición política a la dictadura fue también parcialmente cómplice de dicho régimen, al participar de las farsas electorales y de las fachadas parlamentarias de aquella, lo que la mantuvo dividida y carente de propuestas válidas, sin fuerzas para desplazar al partido de la dictadura. Ingresó al proceso de transición con debilidad y falta de lucidez, situación que arrastra hasta el momento en que busca enfrentar al partido de Gobierno con una coalición, que al parecer apenas llega a un empate técnico con el candidato del continuismo.

No obstante, la situación política del Paraguay, en esta como en las anteriores ocasiones, permite a la ciudadanía paraguaya elegir a sus autoridades en libertad. El hecho de que, una vez más, el oficialismo disponga, no solamente de todos los recursos del Estado, sino también de la lealtad de casi todo el funcionariado público, de la fidelidad automática de la Justicia, de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía para dirimir en su favor cualquier contingencia, no resta ni socaba el poder soberano de los electores para ejercer, a conciencia, su derecho al sufragio.

Debería tenerse en cuenta para ello que al ya conocido panorama del régimen político paraguayo se sumó en la última década la incursión a la vida pública nacional de la narcopolítica, que comenzó con algunos aislados episodios de violencia en la frontera, para luego posicionarse en la propia capital de la República y controlar las instituciones clave para la toma de decisiones relevantes que hacen a la suerte del país, situación grave y peligrosa para la salud de la democracia y la estabilidad de la república.

El superpoder que ejerce esta nueva tropilla de la patronal compradora de voluntades hace palidecer a las instituciones republicanas y mantiene de rodillas a quienes fueron elegidos para favorecer el bien común, pero terminan favoreciendo solo el interés de sus patrones. Estos no titubean en comprarlo todo, sea en la economía como en la política, y por qué no decirlo también en el sector social, sin importar cuál sea la orientación de los mismos. Todo vale, tanto para compradores como para vendidos, siempre que el dinero sea el factor que cierre cualquier acuerdo, significativamente relevante para los primeros.

La democracia paraguaya se encuentra en serio riesgo ante el avance de los poderes fácticos y la débil reacción política y cívica de la sociedad ante los mismos. Si se produjera de nuevo el triunfo del Partido Colorado en las elecciones del 30 de abril próximo, en realidad no estará triunfando esa agrupación política, sino un movimiento instalado en el partido con base en el dinero de dudoso origen, de acuerdo con denuncias varias desde hace tiempo y por sobre todo de la grave acusación del Gobierno de los Estados Unidos, que considera, por ejemplo, nada menos que al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al expresidente y presidente recientemente electo del Partido Colorado, Horacio Cartes, como personas investidas de autoridad para realizar y apañar actos de corrupción y establecer vínculos con el terrorismo internacional.

Es por ello que la alternancia en el poder, conocida como recurso natural y legítimo de la democracia, pero que el partido de Gobierno la presenta como una catástrofe, es, sin embargo, una necesidad imperiosa para la salud moral y política de nuestro país. Las elecciones del 30 de abril próximo son una oportunidad única para que el cambio esta vez lo realice la ciudadanía y no sea nuevamente simple acuerdo de cúpulas.