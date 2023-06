Se espera un Poder Legislativo más apegado al trabajo, sin haraganes

Cada cinco años, la ciudadanía elige a 125 legisladores, a quienes no se les exigió haber demostrado antes su idoneidad en asuntos que atañen a las políticas públicas: basta con que tengan cierta edad mínima y la nacionalidad paraguaya natural. Los agraciados con el voto popular podrán ser reelectos y jubilarse ¡a los 55 años, con 180 meses de aporte! (un gran privilegio frente a los “comunes”), gozarán de inmunidad, de una remuneración mensual de unos 32 millones de guaraníes (en la actualidad), de un excelente seguro médico privado, de la posibilidad de viajar al exterior en “misión oficial” a costa del erario y de unas vacaciones que se extienden desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo (casi dos meses y medio).

Estos afortunados solo tienen la obligación de asistir a las sesiones semanales ordinarias de la Cámara y de las comisiones asesoras que integren, así como a las extraordinarias, de modo que pueden ejercer sus respectivas profesiones en el tiempo libre. Como no están forzados a presentar proyectos de ley o de pedidos de informes y ni siquiera a expresar una opinión, pueden limitarse –durante los cinco años– solo a alzar la mano a la hora de votar. De hecho, lo único que los congresistas deben hacer es concurrir a la sede de sus funciones, pero, no obstante, muchos ni siquiera cumplen esa obligación, se ausentan sin justa causa, sobre todo cuando hay elecciones en puertas, sin que su envidiable dieta sea descontada, como manda el reglamento interno.

Y bien, el estado de emergencia sanitaria, decretado el 16 de marzo de 2020, indujo a ambas Cámaras a introducir la modalidad de las sesiones virtuales o telemáticas, a fin de que los parlamentarios no corrieran el riesgo de contagiarse con el coronavirus, reuniéndose en el Palacio Legislativo; en adelante, podían deliberar y decidir desde la comodidad de sus respectivos hogares, lo que parecía conveniente en tan grave circunstancia. Y bien, el decreto que declaró el estado de emergencia sanitaria fue derogado el 18 de abril de 2022 y pocos meses después la Cámara Alta resolvió, como era de esperar, que las sesiones vuelvan a ser solamente presenciales. Pero a los diputados, por lo visto, les ha gustado la holganza y hasta hoy no han imitado a los senadores, de modo que pueden seguir “legislando” desde la holgura de sus poltronas en sus casas. Así que hoy, 30 de junio, terminarán sus mandatos, sin haberse esforzado mucho.

Ocurre que un parlamentario no es como cualquier ciudadano, según afirmó el célebre exdiputado Carlos Portillo al discutirse la contratación de un costoso seguro médico privado. En verdad, es así y no solo porque sanciona proyectos de ley, sino también porque disfruta de una serie de prerrogativas inaccesibles al común de los mortales. De esta forma, la remuneración que perciben, que este año costará a los contribuyentes casi 29.000 millones de guaraníes, resulta escandalosa en un país donde crece la extrema pobreza y casi la mitad de los asalariados ni siquiera gana el sueldo mínimo, aunque deba trabajar ocho horas diarias. Por tanto, cabe esperar que al menos los nuevos congresistas tengan la decencia de asistir regularmente al Palacio Legislativo desde el 1 de julio, como corresponde. No es mucho pedir a quienes tuvieron el alto honor de ser elegidos por sus compatriotas para que respondan al interés general desde sus bancas, ubicadas en un recinto mantenido con dinero público.

Si el jefe de Estado gobierna desde el Palacio de López y la máxima autoridad judicial tiene su asiento en el de Justicia, es inadmisible que los diputados sigan sesionando telemáticamente, y que cobren inclusive cuando no cumplen con su obligación básica de concurrir semanalmente a la sede de sus funciones. Un pueblo tan castigado por un aparato estatal corrupto e ineficiente no puede seguir financiando estas burlas a los hombres y mujeres que en verdad trabajan, y deben repudiar con firmeza y perseverancia a los estafadores de la voluntad popular.