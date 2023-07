Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sin autoridad moral

La credibilidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sufrió en su momento un duro golpe tras salir a luz una serie de audios que descubrían groseras manipulaciones de jueces y fiscales por parte del entonces presidente del organismo, el hoy fallecido senador colorado Óscar González Daher. Actualmente estamos ante un nuevo bochorno, con las revelaciones –confirmaciones, podría decirse– del escaso nivel intelectual, ya exhibido en una ocasión anterior, del recientemente electo titular del ente, el también senador colorado (cartista) Hernán Rivas, al que ahora agrega que el mismo arrastra una serie de deudas impagas, lo que lo ubica como una suerte de deudor consuetudinario.

Como la Constitución no exige que los legisladores sepan leer y escribir con fluidez, resulta jurídicamente inobjetable que el senador Rivas integre el Congreso desde 2018. Desde el punto de vista formal, tampoco puede cuestionarse que sea miembro del JEM, pues poseería el título de abogado, aunque nunca haya ejercido esta profesión. A diferencia de un ministro de la máxima autoridad judicial, no necesita “gozar de notoria honorabilidad” para poder juzgar a camaristas, jueces y agentes fiscales, entre otros, por la comisión de delitos o por el mal desempeño de sus funciones.

Y bien, efectivamente, el mismo que hoy soporta seis demandas judiciales por abultadas deudas impagas, aunque no se priva de lujos, está presidiendo desde el 10 de julio un órgano del que depende en buena medida la correcta administración de la justicia. Si alguna vez lo hizo el extinto senador González Daher, condenado luego a dos años de cárcel por tráfico de influencias y a siete años por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, habrá que resignarse a admitir que Rivas no desentona en absoluto. Se plantean las preguntas de por qué fue elegido para representar al Senado en el JEM y de por qué se le encargó la presidencia de este órgano por el voto unánime de los presentes en la sesión constitutiva, incluido el suyo.

Siendo improbable que sus colegas en ambas instituciones hayan sido deslumbrados por sus dotes morales e intelectuales, la respuesta habrá que buscarla probablemente en su calidad de devoto de Horacio Cartes, presidente del partido gobernante y fundador de Honor Colorado, el movimiento al que pertenece el presidente electo Santiago Peña. El propio Banco Basa, perteneciente al grupo de Cartes –a quien Rivas “adora”, según confesó– es uno de sus tantos acreedores, y le reclama por la vía judicial más de 674 millones de guaraníes.

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM) y miembro del JEM, Óscar Paciello, calificó esa declaración de amor de “absolutamente inapropiada” y sostuvo –en vano– que su autor debería pedir disculpas. No obstante, le otorgó su voto, tras dejar la presidencia del JEM, porque el sentido de “responsabilidad” le obligaba a “mantener la normal actividad del órgano”, según su rara excusa. En verdad, no resulta claro en qué medida ella habría sido afectada si Rivas no hubiese tenido su apoyo, pero sí que se sumó dócilmente a la que parece una feligresía.

Mucho más seria resulta la actitud del arrepentido Enrique Kronawetter, el otro representante del CM en el JEM: enterado de los numerosos embargos que pesan incluso sobre las dietas del contumaz exdiputado Rivas, anunció un pedido a la mesa directiva que explique la situación judicial de su presidente, pues afectaría la imagen del órgano. Más aún, pedirá que la Corte Suprema de Justicia ordene una auditoría de los juicios ejecutivos, aparentemente paralizados, que afectan a quien preside el JEM. Rivas, por su parte, dijo que oportunamente daría las explicaciones pertinentes. Como señalamos, la imagen de este organismo ya se halla bastante estropeada desde hace años, pero no es mala idea tratar de limpiarle un poco la cara con un nuevo presidente, mucho más capaz y honorable que el actual. Que un deudor “adore” a uno de sus acreedores y enjuicie a magistrados estando él mismo demandado por cobro de guaraníes en sede judicial, es más bien propio de un país de opereta.

Dos de las causales del mal desempeño de funciones, que autoriza la remoción de un juez, tienen que ver con la morosidad; si en los juicios ejecutivos que afectan al presidente del JEM hubiera retardo de justicia, según parece, el responsable tendría que ser juzgado por dicho órgano.

Esta es una excelente muestra de la calamidad institucional del Paraguay de hoy. La ineptitud, el servilismo y la desfachatez no impiden integrar y dirigir un cuerpo colegiado que se ocupa de controlar la administración de Justicia, porque ni el Senado ni el JEM valoran las cualidades contrarias. Dan vergüenza ajena. Proyectan la sensación de que estamos ante servidores públicos que obedecen los dictados del dinero y de la politiquería. Hernán Rivas, miembro de la “Honorable Cámara de Senadores”, puede sentirse muy cómodo: es un cabal exponente de una “clase política” de lo más bochornosa.