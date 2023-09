Los “zorrobandis” han tomado por asalto a los automovilistas

Según denuncia que tomó estado público, dos agentes motorizados de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción no quisieron multar a una conductora que en una avenida cruzó un semáforo en rojo; pese a que ella estuvo dispuesta a recibir la sanción pecuniaria y a dirigirse hasta el cuartel central de la PMT, los “zorros grises”, como se los bautizó, insistieron en cobrar una coima in situ: terminó pagándoles 400.000 guaraníes, retirados de un cajero automático hasta donde la acompañaron los delincuentes uniformados, uno de los cuales le habría dado estas instrucciones: “Sobre tu asiento vas a poner el dinero y tu celular para que tenga la seguridad de que no me estás grabando”. La anónima denunciante no pudo o no quiso nombrar a los autores del delito de cohecho pasivo agravado, muy similar al que se habría cometido unos días antes, cuando un empresario brasileño fue interceptado en una avenida; también él quiso pagar la multa, pero los presuntos delincuentes de la PMT insistieron en obtener un beneficio personal.

Es presumible que la gran mayoría de las infracciones de tránsito sea objeto de “negociaciones”; lo que llama la atención es que ellas también sean forzadas por quienes, en vez de aplicar la sanción prevista en las normativas del tránsito, incluso con el consentimiento de los conductores, actúan como unos vulgares asaltantes de caminos. Tan es así que no es raro verlos circular por calles de barrios poco transitados, seguramente para sacar dinero de algún desprevenido y no para ordenar el desplazamiento vehicular en los lugares conflictivos.

Está visto que convendría que la capacitación de los miembros de la PMT, suponiendo que se lleve a cabo, incluya un estudio de los capítulos del Código Penal sobre los hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas y contra la propiedad. Hace pocos días, dos “zorros” persiguieron a un automóvil cuyo conductor presuntamente no había respetado la luz roja, y según el video profusamente difundido, uno de ellos se adelantó y rompió con toda intención el espejo retrovisor del vehículo. Hasta ahora creíamos que los agentes de la PMT estaban para ordenar el tránsito y aplicar las multas –a ser cobradas por la Municipalidad y no por ellos– en casos de infracción, pero de ninguna manera incurrir en el delito de ocasionar daños a la propiedad privada, como todo indica que ocurrió en este caso.

El director Marcos Maidana anunció que ya se abrieron los sumarios administrativos con relación al dinero arrancado a la conductora y al daño causado al automóvil, siendo plausible que los cuestionados “zorros” hayan podido ser identificados. Además, es de esperar que se conozcan los resultados de las intervenciones, y que no todo termine en el simple traslado de los cuestionados a otro lugar, donde irán a aplicar los mismos vicios. Tras asumir el cargo, el jefe de la PMT dijo que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) le encomendó que tenga “mano dura para todos, tolerancia cero” con los infractores de tránsito. En realidad, no habría que tener mano dura ni blanda con nadie, sino simplemente aplicar la ordenanza municipal y la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, sin distinción de personas. Desde luego, tampoco hay que permitir que se privatice la multa que corresponda ni limitarse a castigar el despojo con la mera destitución: este delito debe ser denunciado ante el Ministerio Público, si este no actúa de oficio.

Pero para empezar, es necesario que la selección de los agentes de tránsito responda a sus aptitudes y no al padrinazgo de ciertos ediles. A propósito, su exdirector Juan Villalba afirmó luego de abandonar el cargo que siete de cada diez vehículos estaban siendo liberados del “cepo” o del corralón, previos telefonazos de autoridades municipales amigas de los infractores, que desmoralizarían a “la tropa”. Resulta intolerable que se prive de cobrar multas de tránsito porque sus agentes exigen o aceptan el pago de un soborno, aparte de atentar contra la propiedad. Según parece, en los últimos tiempos existe un desborde en esta materia, que la “recaudación para la corona” se ha generalizado, ya que abundan las denuncias de afectados y la difusión de videos de actuaciones escandalosas, sin que se conozcan de medidas enérgicas para combatirlas.

Es de desear que el control interno se refuerce y que, por de pronto, los responsables de los hechos relatados sufran la condigna sanción penal, que además sirva para disuadir a quienes tengan la tentación de valerse del uniforme para llenarse los bolsillos propios y los de sus jefes y padrinos. Los conductores no deben circular con el temor de ser asaltados por quienes verían con gusto que aumentaran las infracciones, pues ello les permitiría robar tanto a sus autores como a la Municipalidad. Ya tenemos bastante con los “polibandis”. Los “zorrobandis” también deben ser combatidos y enviados a la cárcel.