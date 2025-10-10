Estado ineficiente, gordo y pesado no soluciona problemas de larga data

Más allá de los sucesivos Gobiernos, hay cuestiones de interés público que se repiten una y otra vez en el tiempo, como si fueran insolubles. No se toman medidas de fondo para evitar que con suma frecuencia se formulen los mismos reclamos por parte de los afectados por la acción o, sobre todo, la omisión de los organismos estatales competentes. Los nuevos jerarcas que llegan obran o se cruzan de brazos como si tuvieran que enfrentar situaciones novedosas, sobre las que no hay suficientes experiencias acumuladas que sirvan al menos para atenuar la gravedad de ciertas problemáticas sociales.

Una de ellas tiene que ver con la sempiterna cuestión indígena. Reiteradamente, los nativos deciden cerrar rutas o calles para formular reclamos que van desde la entrega de víveres hasta la titulación de tierras, pasando por la atención sanitaria. De algún modo, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se los saca de encima, solo para que la historia se repita en breve, lo que implica que los Gobiernos pasan y el drama permanece. Uno de los reclamos más repetidos es el cambio del titular del Indi, a lo que con frecuencia accede el Gobierno, pero el drama continúa incólume, lo que demuestra que el problema no está allí sino en la falta de voluntad política para resolver el fondo de la problemática de los pueblos originarios.

El transporte de pasajeros en la Gran Asunción es otra desgracia de nunca acabar, ante la que se muestra impotente el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de turno: los usuarios se quejan del estado de los buses y de la frecuencia del servicio, también afectada por las “reguladas” impunes, en tanto que los “empresarios” exigen el pago puntual de los subsidios solventados por los contribuyentes de todo el país. Es presumible que no pasará mucho tiempo sin que surja algún nuevo conflicto por los motivos de siempre.

Otra cuestión recurrente es la de la caña de azúcar, cuyos 30.000 productores suelen reclamar mejores precios por la materia prima. En esta ocasión, el conflicto se plantea entre un sector de los mismos y la planta alcoholera de Petropar ubicada en Mauricio José Troche, que no puede recibir la totalidad de la materia prima que le proveen cañicultores censados de Guairá, Caaguazú y Caazapá. Los productores cerraron rutas por varios días reclamando la conclusión de un nuevo tren de molienda para absorber la producción. Sin embargo, según el titular de Petropar, Eddie Jara, allí existe un problema de fondo, ya que producir alcohol en la planta de Troche no es rentable para la empresa. “Definitivamente, empresarialmente no le conviene a Petropar, le convendría más comprar alcohol del sector privado”, dijo. Estamos así ante una nueva prueba del fracaso del Estado como empresario.

También son habituales las protestas de los horticultores, especialmente las de quienes producen tomates y cebollas. La organización que los nuclea se opone a que se permita la importación de los primeros, reclamada por los comerciantes, alegando que la cosecha nacional es suficiente y que los vendedores “inflan el precio”. Por de pronto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien dijo que se está “planificando la producción de tomates” (!), se opone a que puedan ser importados.

En este país, una prohibición semejante es vulnerada por el contrabando de costumbre, del que también se quejan los productores de cebolla, aunque existan al menos cinco entidades públicas que deberían intentar impedir el ingreso ilegal. El citado ministro afirmó, muy suelto de cuerpo, que “el mercado está saturado” y que “por Amambay sigue ingresando contrabando” de cebollas. Por cierto, esta actividad delictiva es otro de los problemas permanentes del país, invulnerables al paso del tiempo y de los Gobiernos. De hecho, el Paraguay tiene las puertas abiertas, tanto para la entrada como para la salida de productos diversos, entre ellos el cigarrillo, gracias a la ineptitud y a la corrupción que distinguen al aparato estatal.

Tal como están las cosas, no es temerario sostener que en el Paraguay el Estado es más bien un problema antes que una solución, presumiblemente porque la situación acarrearía beneficios a determinadas personas. Es inconcebible que los mismos problemas continúen por tantos años, repitiéndose una y otra vez. Las reformas, tantas veces anunciadas, tardan en llegar, por lo que va a continuar en vigencia un aparato estatal ineficiente, gordo y pesado, por lo que es de presumir que los mismos problemas también sigan golpeando a la población.