La Municipalidad debe desprenderse de los parásitos que le succionan recursos

La novel intendenta de Asunción, Soledad Núñez, prometió que se desprenderá de los planilleros; es decir, de aquellos asalariados municipales que cobran sin asistir a su lugar de trabajo. En su momento, el interventor Carlos Pereira dijo que se podría prescindir de los supuestos servicios de tres mil de los más de nueve mil funcionarios y empleados. Se plantea así la pregunta de qué haría el personal superfluo si asistiera al Palacete Municipal para algo más que desangrar a los contribuyentes a costa de las inversiones en obras y de servicios; no tendría nada que hacer, por la simple razón de que está de más.

El nuevo director de Recursos Humanos de la Municipalidad, Jorge Rolón Luna, afirmó que se limpiará la nómina, identificando a los planilleros y a quienes no cumplan funciones específicas, aunque marquen tarjeta. Estará muy bien que así sea, a lo que podría agregarse la conveniencia de examinar si los funcionarios y empleados ingresaron de acuerdo a la Ley Nº 1226/00 de la Función Pública o a la actual Nº 7445/25 de la Función Pública y el Servicio Civil. Ambas leyes dicen que el sistema de selección para el ingreso en la función pública es el de concurso público y que el acto jurídico por el que se lo dispuso violando la normativa es nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Habrá que verificar, pues, si los nombramientos fueron hechos de acuerdo a esta disposición.

Las leyes referidas disponen también que “para atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, las entidades públicas pueden contratar a personas físicas por cierto tiempo; es decir, el contrato no puede renovarse una y otra vez. Habrá que comprobar si las normas citadas fueron atendidas en cada una de las contrataciones. En cuanto a la plantilla, es mucho el trabajo que le aguarda a la flamante administración para reducir costos y respetar la Ley Orgánica Municipal (LOM), que prohíbe gastar en servicios personales más del 60% de los ingresos corrientes ejecutados y ordena que las retribuciones respondan a las posibilidades económicas del organismo.

Es presumible que en esta cuestión de extrema importancia, Soledad Núñez halle una fuerte resistencia tanto de los sindicatos como de la mayoría de la Junta Municipal, presidida por Gerardo Benítez (ANR, cartista): los quince ediles colorados, cinco de los cuales apoyaron la nefasta gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez y del sucesor, al igual que dos “liberales” reelectos, podrían resistirse a que la clientela instalada en el Presupuesto pierda los ingresos que percibe por hacer poco o nada en pro de la población. Resulta indispensable aliviar la pesada carga que implican los 121 millones de dólares anuales gastados en concepto de salarios. Disminuir el desmesurado aparato municipal es un desafío a enfrentar con inteligencia y coraje, así como combatir las corruptelas o “cajas paralelas” que infestan no solo las oficinas del palacete, sino también los mercados municipales y el órgano encargado del tránsito.

La nueva intendenta instó a los concejales a “trabajar en conjunto (...) más allá de las diferencias”, algo que no sería fácil porque los intereses creados son muy fuertes. Empero, habrá que intentarlo para que Asunción esté a la altura de su capitalidad, en vez de seguir sumida en un vergonzoso abandono. Ojalá que las expectativas no sean defraudadas y que la gestión iniciada conduzca al saneamiento institucional, imprescindible para que la población pueda enorgullecerse de su ciudad, hoy tan castigada por la corrupción, el prebendarismo y la ineptitud municipales. Para ello conviene que los asuncenos sigan de cerca el desempeño del nuevo gobierno, haciendo llegar sus inquietudes, no solo a través de las comisiones vecinales o de la Defensoría Municipal, sino también asistiendo, por ejemplo, a las audiencias públicas que la Municipalidad debería convocar con mucha mayor frecuencia: la participación ciudadana –prevista en la LOM– es necesaria, también en homenaje a la transparencia.

En suma, cabe esperar que Soledad Núñez no decepcione a quienes confiaron en que pondrá fin a la ominosa historia de los últimos cinco años. Desde ya, es plausible que haya tenido el valor de asumir una gran responsabilidad, en una situación francamente deplorable. Es de desear que su gestión de limpiar de parásitos la Municipalidad tenga éxitos, para bien de los capitalinos.