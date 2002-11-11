“Avance brasileño” deja colonias fantasmas en Vaquería

COLONIA TEKOJOJA, Vaquería (Carlos Mariano Godoy, enviado especial). La indiscriminada compra-venta de tierras por productores brasileños a colonos paraguayos y la falta de autoridades competentes para frenar esta situación, hacen que algunas comunidades rurales de esta localidad vayan desapareciendo del sector. Las familias venden sus pocas pertenencias y empiezan a emigrar, quizás para formar parte del creciente cinturón de pobreza de las grandes ciudades. Debido al éxodo, algunas escuelas corren el riesgo de cerrarse el próximo año por falta de alumnos.