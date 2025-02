Piden no participar en comicios partidarios

Wilson Vera actuó como vocero del grupo, e indicó que pretenden aglutinar entre 1.500 y 2.000 productores en el local del Indert en Santa Rosa del Aguaray. “El 13 de noviembre hemos llegado a un acuerdo con el viceministro de Agricultura, Nicanor Invernizzi, para realizar un nuevo censo y depurar la lista, pero tal cosa no pasó. No se cumplió el acuerdo y vamos a movilizarnos tanto para esta interna de los colorados como en las internas de los liberales, y entre todos los compañeros instamos a no participar de las internas partidarias como señal de repudio”, expresó.

Estos productores denuncian manejos irregulares dentro del programa, y aseguran que muchos funcionarios públicos se benefician con el plan y que verdaderos campesinos fueron excluidos. Igualmente, denuncian manejos políticos para los beneficios.

Durante casi todo el mes de noviembre se han movilizado por dicho reclamo. Comenzaron en la capital departamental, San Pedro, e incluso los campesinos han “intervenido” el local de la Dirección de Extensión Agraria y han conseguido la destitución de la Ing. María Casilda Duarte, quien se desempeñaba como jefa de la oficina bajo constantes cuestionamientos.

Finalmente, los productores de distintos distritos unen fuerzas en Santa Rosa del Aguaray.