Rebeldía y captura para “viuda mau”

La mujer, sin embargo, tuvo un hijo con fecundación in vitro con Marcos Marín, el dueño del shopping Gato Verde que falleció por dengue en abril de 2016. El hombre era 41 años mayor que Cáceres Recalde.

La defensa de la mujer, acusada por apropiación y producción inmediata de documento público de contenido falso, intenta frenar la realización del juicio oral con chicanas. El abogado Antonio Álvarez Núñez recusó, para en la última ocasión, al tribunal de sentencia y al pleno de la Cámara de Apelaciones.

María Gloria debía presentarse el 22 de julio pasado, pero presentó un certificado médico por supuesta gravidez. El tribunal de sentencia integrado por Ruiz, Arnaldo Fleitas y Elsa García envió al forense Víctor Villa Díaz, quien descartó el embarazo de 11 semanas e indicó que no tenía inconvenientes para afrontar el juicio oral.

La acusada fue denunciada por los hijos del difunto Marcos Marín, quienes residían en Uruguay, cuando se percataron del intento de despojo de bienes de su padre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Causa se extinguió en 2024 tras acuerdo entre partes

De acuerdo a lo resuelto por un Tribunal de Sentencia el 12 de junio de 2024, la justicia resolvió extinguir la causa contra María Gloria Cáceres Recalde tras llegarse a un acuerdo conciliatorio entre la querella y la defensa, según consta en la AI N° 455.

Además, dispuse que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban sobre ella.