Debilitado sistema de protección cobra dos nuevas víctimas

La mala noticia llegó temprano y por partida doble. Por un lado, desde Pedro Juan Caballero se supo que una adolescente de 16 años –que a los 13 ya había sido violada– falleció al dar a luz a gemelos, al igual que uno de los bebés. Por otro lado, se informó que la autopsia a una niña de 10 años fallecida en San Pedro permitió constatar que había sufrido abuso sexual entre 3 y 7 días antes.

“La niña fallece por rotura de aneurisma, lo que la gente normalmente conoce como derrame o accidente cerebrovascular, esta es su causa de muerte. (...) Lo que se detectó además es que tiene signos de abuso sexual, en un lapso de 3 a 7 días antes de la muerte”, explicó el Dr. Pablo Lemir, médico forense.

El galeno resaltó que esta es parte de una tremenda realidad que, si bien ahora se hace más visible, no es nueva. En este sentido, recordó datos detectados en un estudio realizado en el 2007 y que abarcó además los años 2005 y 2006, que reproducimos en los cuadros que acompañan este material.

“Hay muchas situaciones que nos dan cuenta de que tenemos mucho por hacer y que existe un gran déficit en la manera en que estamos protegiendo a los niños y niñas, en un sentido general”, expresó Marta Benítez, de Global Infancia.

La profesional destacó que algunas de estas situaciones tienen que ver con lo cultural, de circunstancias anómalas que se instalan sin que la ciudadanía las perciba como algo ilegal.

“Por ejemplo, el caso de esta niña que murió, la niña de 14 años embarazada (de Itauguá), ¡estaba conviviendo con una persona de 37 años! Cómo es posible que no hayamos advertido ya o denunciado cuando empezó este vínculo. Recién estamos reaccionando cuando fallece. Nadie en el entorno consideró que eso era algo malo o que no está bien o que es una unión, como se da en otras regiones, uniones impropias. Y está sancionado también y habiendo este marco jurídico no llega, no trasciende a nuestras comunidades. O sea, no logra cambiar la mirada de que esto está mal y hay que denunciar”, acotó Benítez.

Murió al dar a luz

PEDRO JUAN CABALLERO (Cándido Figueredo, de nuestra redacción regional). Una joven de 16 años falleció en la madrugada de ayer en el hospital regional de esta ciudad al dar a luz gemelos. Uno de los recién nacidos tampoco resistió. La joven fallecida, ya fue madre a los 13 años -resultado de una violación que había sufrido de su padastro Daniel Gómez, quien cumple condena de 18 años- vivía con un hombre de 35 años. Nulo control médico durante el embarazo, mala alimentación e hipertensión agravaron la situación de la niña madre.

75% de las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual son menores de edad, comprobó un estudio realizado con cooperación española entre los años 2005, 2006 y 2007, dijo el Dr. Pablo Lemir.

80% de los casos de abuso sufridos por menores de edad en nuestro país fueron cometidos por personas que pertenecen al contexto familiar -padres, padrastros, tíos, primos, etc.- de acuerdo con el mismo estudio.

antonella@abc.com.py viviana@abc.com.py rferre@abc.com.py