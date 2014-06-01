Liberan a un empresario demorado por la Senad

Se trata de Jonas Abouaf, domiciliado en el Paraná Country Club, quien es uno de los propietarios de una empresa denominada “ABF-Consultoría”, que funciona en la capital del Alto Paraná.

Abouaf fue detenido por un grupo de agentes especiales el pasado jueves 29 de mayo frente a la citada firma y derivado a la oficina regional de la Senad.

Supuestamente los agentes manejaban el dato de que el brasileño formaba parte de una red de narcotraficantes que opera en el Este.

Al día siguiente, el empresario fue trasladado a la capital, mientras un grupo de investigadores encabezados por el fiscal antidrogas Manuel Rojas allanó su residencia y su oficina.

Sin embargo, en los dos lugares no se encontraron indicios sobre el tráfico de estupefacientes o delitos conexos. A raíz de esta situación, ayer de mañana el Ministerio Público dispuso la libertad de Jonas Abouaf, quien estaba demorado en la base de operaciones de la Senad en Asunción, según informaron las fuentes.

Solicitud de remoción de este artículo

El 24 de setiembre del 2026 Jonas Abouaf envió una carta al diario ABC, en la cual solicita la remoción de este artículo, teniendo en cuenta que “la causa relacionada a la publicación se encuentra cerrada”.

De acuerdo con la carta, la permanencia de este artículo en línea afecta su imagen y su reputación personal y profesional.

A continuación el texto remitido: