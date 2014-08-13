Red opera con cheques robados

Una de las últimas víctimas de esta modalidad delictiva es Remigio Emanuel Cabrera Arce, de 29 años, dueño de la playa de venta de vehículos “Credi Autos”, ubicada en la avenida General Santos esquina Europa, en Asunción.

Según relató ante la Fiscalía, su calvario empezó el 5 de noviembre del año pasado, cuando estaba a punto de concretar un negocio, que sin embargo se frustró al descubrir que, un día antes, prácticamente habían vaciado su cuenta del Banco Visión.

Cabrera Arce refirió que al indagar sobre cómo se había esfumado su capital, se percató de que una banda había cobrado uno de los cinco cheques que le habían robado meses antes.

Una investigación, iniciada por la fiscala Viviana Patricia Riveros Ayala, determinó posteriormente que el cheque adulterado fue a parar a manos de un asesor jurídico de Itaipú, Marcos Aurelio Estigarribia Irala (33), pero que la extracción de la plata fue encabezada por el político colorado chaqueño Óscar Daniel D’ecclesiis Cohene (32), quien a su vez fue ayudado por su secretario Aurelio Andrés Molinas Candia (34) y por el cuñado de este, Pedro Ariel Soto Ortiz (30).

Estas cuatro personas se encuentran actualmente imputadas por el Ministerio Público por estafa y producción de documentos no auténticos, aunque fueron beneficiadas con medidas alternativas a la prisión, conforme con los datos.

Absueltos en 2017

Aurelio Andrés Molinas Candia y Pedro Ariel Soto Ortiz informaron al diario ABC Color, en una nota de fecha 5 de febrero de 2026, que un tribunal colegiado los absolvió de reproche y pena el 16 de febrero de 2017 en la causa citada en la presente noticia.

De acuerdo con el tribunal, no se probó en juicio el hecho punible de estafa.