Traficante de billetes falsos era administrador de Comuna

Se trata de Arnaldo Javier Benítez Díaz (28), quien fue detenido junto a su cómplice el exconvicto argentino Carlos Moisés Bessone, quien cuenta con antecedentes por producción de moneda no auténtica y reducción, actualmente con medidas alternativas a la prisión.

Los efectivos de Contra Delitos Económicos sospechan que Benítez Díaz utiliza sus actividades como administrador de la Comuna de Isla Umbú para blanquear los billetes falsos, que aparentemente son elaborados en laboratorios clandestinos, ubicados en localidades fronterizas de la Argentina, según indicaron.

Incluso, en poder del funcionario municipal fueron hallados varios cheques por valor de G. 90.000.000 y documentos de depósitos bancarios, que también se incautaron para ser estudiados, señalaron ayer los intervinientes.

De acuerdo a un estudio preliminar, los billetes de 100 pesos falsificados confiscados de los detenidos tienen las mismas características de la última serie que fue emitida en el vecino país.

“Esto implica que esta red de falsificadores que aparentemente opera en varios países de la región cuenta con sofisticadas maquinarias, que son capaces de reproducir las monedas norteamericanas y las argentinas con la mayor fidelidad posible, por lo que es muy difícil de detectar la falsificación a simple vista”, señaló ayer el jefe de División Especializada Contra la Prueba Documental, Crio. Gilberto Salinas.

Cumplimiento de condena

El 30 de diciembre de 2025 Benítez Díaz se comunicó con ABC para solicitar el “retiro y la desindexación” de este artículo, con el argumento de que ya ha cumplido la condena que le fue impuesta por la Justicia.

Adjuntó una resolución judicial de agosto de 2017, que declara la cancelación de la sanción penal por cumplimiento de la condena de la pena de multa (G. 20.040.000).