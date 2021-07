Carrera a seguir debe marcar el corazón de los jóvenes

Las hermanas sanlorenzanas Cantero Pineda compartieron su experiencia personal con estudiantes del tercer año del colegio Instituto Sagrada Familia, de donde justamente egresaron. Lilian “Lili” Carolina (26) es de la promoción 2009, y Carolina Elizabeth (28) de la promoción 2008. La invitación para que dieran la charla fue de su exprofesor de inglés, Ángel Ernesto Rodas, ya que justamente conocer este idioma fue vital para abrirles oportunidades laborales.

Carolina, auxiliar de vuelo desde hace cuatro años en la aerolínea Emirates y que vive en Dubái, dijo a los estudiantes que para ella tener 18 años no fue una edad apropiada para elegir la carrera que iba marcar su vida, por ello cree que a veces uno se equivoca. Sin embargo, acotó que los errores no son fracasos, sino que con buena actitud pueden ser el puntapié inicial para ir tomando el camino correcto y concretar sueños. Comentó que mientras sus excompañeras de colegio ya estaban recibiendo un título de grado, encaminándose a una profesión, ella aún no estaba segura. Dejó a medio terminar las carreras de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas y, luego, la carrera de Gestión de la Hospitalidad de la Facultad Politécnica, ambas de la Universidad Nacional de Asunción.

La última carrera no culminó porque se le presentó la posibilidad de trabajo en el exterior, es decir en la aerolínea, una de las más importantes del mundo. Actualmente estudia protocolo y relaciones internacionales online, pero está segura de que tomó el camino correcto y se siente feliz.

“Hay errores de juventud, pero no consideren como un fracaso en la vida el hecho de elegir mal la carrera universitaria o dejar a medio terminar. Hay que seguir al corazón; puede que suene a utopía a cuento de hadas, pero es así, las cosas salen bien cuando uno hace con el corazón”, resaltó. Insistió en la importancia del inglés, que aseguró abre puertas.

Iba a dejar de pintar botines por críticas machistas

Su hermana Lilian “Lili” Cantero, quien saltó al reconocimiento público por haber pintado un botín personalizado a uno de los mejores jugadores del mundo, el argentino Lionel Messi, también compartió su experiencia. Ella culminó las carreras de Diseño de Modas en el Instituto Superior de Arte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA), y paralelamente también la carrera de Contaduría en la Facultad de Ciencias Económicas (UNA). Afirmó que muchas veces ni la inteligencia, el conocimiento ni el talento son todo, sino que existen muchas veces obstáculos que vencer, en el caso de las mujeres: el machismo.

Comentó que a jugadores locales ya había pintado botines y que el que regaló a Leo, jugador del Barcelona (España), iba a ser él último que pintaba. Es que ella se sentía presionada y angustiada, ya que había terminado la facultad y recibía muchas críticas negativas, sobre todo, comentarios machistas porque el arte no es bien visto y menos de una mujer entrando al mundo del fútbol. “Me afectaron mucho las críticas machistas. De hecho, al principio, para mí, solo era un hobby y tenía que decidir si tomaba como una profesión o dedicarme a la alta costura, porque estudié diseño de moda”, resaltó.

Es así que investigó en internet sobre Messi, su calce, su historia, sus gustos. Una vez confeccionado el botín personalizado envió a un amigo suyo que vive en Barcelona, y este dejó en el club con un guardia de seguridad. “Messi recibió como un obsequio de una fans no de una artista, y una foto llegó a la prensa de Europa. Fue así que me enteré que él ya tenía los botines y luego el hermano de él se contactó conmigo a agradecer en nombre de la familia”, reveló. La última semana de noviembre, Lili estuvo por Miami (Estados Unidos) en reuniones con equipos de fútbol que le contratarían para diseñar botines. Además participó como invitada en el Soccerex, uno de los eventos más grandes de la industria del fútbol y fue entrevistada por Telemundo.