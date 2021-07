ANDE arrienda columnas, pero no paga canon por espacio aéreo a la Comuna

Sin embargo, no paga canon por uso del espacio aéreo a la Municipalidad de Asunción, con quien ultima un convenio "para acabar con las podas indiscriminadas".Pese a tener un 100% de su red de media tensión en forma subterránea, en la zona del microcentro la maraña de cablerío continúa en el casco histórico. El problema es que la ANDE arrienda sus columnas a las firmas de televisión por cable, a las proveedoras de Internet y a las empresas con sistema de transmisión de datos entre la central y sus sucursales.

"La maraña no pertenece a la ANDE y en el microcentro las líneas de media tensión son subterráneas. Lo que nosotros tenemos son algunas acometidas y redes en baja tensión. El resto son cables que corresponden a otras compañías", se defendió ayer en rueda de prensa el presidente Sixto Amarilla.

Reconoció además que la ANDE no paga a la Comuna el canon de uso del espacio público aéreo y anunció que este es uno de los puntos que se tendrán en cuenta en el nuevo convenio que firmarán en los próximos días ambas instituciones.

Sin embargo, el objetivo principal del acuerdo, agregó, es "acabar con la poda indiscriminada en cualquier época de año y de cualquier manera".



Problema de costo



El presidente de ANDE dijo que las podas de los árboles de la vía pública se vienen haciendo desde administraciones anteriores y son necesarias para asegurar el suministro eléctrico. También apuntó que las redes aéreas desnudas obedecen a una cuestión económica, pues hacer un tendido subterráneo cuesta diez veces más que el tendido aéreo desnudo.

Admitió que otra opción ideal es el reemplazo de estas líneas descubiertas por los cables preensamblados que tienen aislación o son cables protegidos y conviven en armonía con los árboles sin necesidad de podas. Este sistema abarca cerca del 30% de la red del Area Metropolitana y se pretende ir cambiándolo gradualmente.

Argumentó que todo depende del presupuesto disponible, pues el costo del cable es de 36.000 dólares por kilómetro y para llegar al 100% de cobertura se necesitarían 1.500 kilómetros de preensamblado.