Buscan que Caballero no termine en Tacumbú

Almada se reunió ayer con los fiscales Josefina Aghemo y Martín Cabrera, y prometió presentar a Caballero, quien tiene una orden de detención.

Indicó que acercarán documentación que ratifica que Caballero más bien cometió una “falta administrativa” por permitir que continúen los comisionamientos que fueron dispuestos por Peralta, decano de Veterinaria por dos décadas y luego electo rector de la UNA el año pasado.

Caballero fue incluido en la ampliación de imputación de Froilán Peralta, por el hecho punible de lesión de confianza. Según el escrito fiscal, era imposible que desconozca los comisionamientos irregulares.

En cuanto al exrector, los investigadores indicaron que en su carácter de ordenador de gastos no precauteló los recursos de la UNA, primero como decano de Veterinaria y luego como rector de la UNA.

Además, unas 29 personas fueron imputadas por cobro indebido de honorarios, que se suman a los 12 primeros procesados.