Buscan recuperar el prestigio de Veterinaria

El Dr. Blas Oddone (promoción 1974) es uno de los que se postula para el cargo de consejero no docente por el movimiento “Movete py”, que tiene como aliado a la Asociación de Veterinarios de San Lorenzo. La elección está prevista para el 16 de diciembre. “Queremos aglutinar a todos los profesionales y organizaciones de veterinarios a nivel nacional e internacional, que coincidan con nuestra misión”, señaló el profesional, quién trabajó varios años en el exterior.

Agregó que buscarán hacer reconocer a Veterinaria-UNA como principal generadora de profesionales veterinarios del país, además de acompañar y cooperar con el grupo estudiantil en sus reivindicaciones. “Excelentes profesionales fueron excluidos por la cúpula de Froilán. Son excelentes profesionales que se perfeccionaron en el exterior y ahora quieren colaborar inspirados por la lucha de los jóvenes”, dijo Oddone.