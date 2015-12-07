Locales
06 de diciembre de 2015 - 22:12

Buscan recuperar el prestigio de Veterinaria

Actualmente, una de las facultades más desprestigiadas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es la de Ciencias Veterinarias, donde el ahora imputado por la fiscalía Froilán Peralta fue por muchos años decano, quien alcanzó en 2014 el cargo de rector de la UNA. Las movilizaciones estudiantiles lograron desbaratar el esquema corrupto en la universidad, liderado por Peralta. Los nuevos aires motivan a varios egresados de la facultad a acercarse y postularse para el consejo directivo de la casa de estudio.

El Dr. Blas Oddone (promoción 1974) es uno de los que se postula para el cargo de consejero no docente por el movimiento “Movete py”, que tiene como aliado a la Asociación de Veterinarios de San Lorenzo. La elección está prevista para el 16 de diciembre. “Queremos aglutinar a todos los profesionales y organizaciones de veterinarios a nivel nacional e internacional, que coincidan con nuestra misión”, señaló el profesional, quién trabajó varios años en el exterior.

Agregó que buscarán hacer reconocer a Veterinaria-UNA como principal generadora de profesionales veterinarios del país, además de acompañar y cooperar con el grupo estudiantil en sus reivindicaciones. “Excelentes profesionales fueron excluidos por la cúpula de Froilán. Son excelentes profesionales que se perfeccionaron en el exterior y ahora quieren colaborar inspirados por la lucha de los jóvenes”, dijo Oddone.