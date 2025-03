CGR expone irregularidades de gobierno anterior en Salud

La auditoría aplicada de enero a diciembre de 2017, cuyo alcance afecta al exministro de Salud Pública y actual senador, doctor Antonio Barrios, muestra numerosas irregularidades en un informe de más de 400 páginas.

Las “desprolijidades” van desde cuentas bancarias sin depurar con cheques y notas de débitos cobrados no contabilizados, incluyendo cheques contabilizados no cobrados, hasta equipos multimillonarios que se recibieron en donación y otros adquiridos que no están instalados ni en uso para beneficio de la población.

También el informe refiere sobre obras inexistentes que figuran en planillas, pero no existen físicamente, además de licitaciones plagadas de irregularidades, sin firmas de ningún responsable de Salud y violaciones sistemáticas de las leyes de contrataciones públicas.

La Contraloría General de la República hizo entrega del informe al actual ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y entre las recomendaciones más importantes señala las de regularizar en el menor tiempo posible las diferencias entre saldos de las cuentas bancarias y los formularios contables, además arbitrar medidas urgentes para regularizar el saldo de la cuenta de Obras Civiles en ejecución y verificar la situación actual de cada una de las inversiones.

La Contraloría, asimismo, realizará un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, para lo cual ha conformado una mesa de trabajo para la profundización de los hallazgos. La Contraloría también le dio un plazo de 30 días (a punto de vencer) a la nueva administración para presentar un plan de acción.