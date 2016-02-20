Cinco jóvenes casi quedan fuera por llegada tardía

Cinco postulantes a Medicina casi quedaron fuera del examen de Castellano ayer, debido a que llegaron tarde. Las puertas del edificio se abren de 10:00 a 12:00, y luego se da inicio al examen, explicaron los miembros del Comité de Admisión varias veces.

No obstante, tras el cierre de las puertas de la Facultad de Medicina, los jóvenes quedaron pegados a los vidrios, pidiendo que se les permitiera ingresar para rendir. Cerca de las 12:12, se les dejó pasar para hablar con el Comité de Admisión, compuesto por padres, docentes, alumnos de la Facultad y directivos.

Algunos no aguantaron la presión y dejaron escapar algunas lágrimas mientras explicaban los motivos de su llegada tardía. Los padres aplaudieron cuando el comité decidió “hacer una excepción” con ellos.

La Dra. Ingrid Rodríguez, directora de Admisión, explicó que como los sobres de exámenes seguían lacrados, no había ningún riesgo al dejarlos hacer el examen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, la docente habló a los jóvenes acerca de la necesidad de tener médicos responsables, ya que la profesión lo exige.

Denuncias de padres

El miércoles último se realizó el primer examen, y desde entonces varios padres denunciaron supuestas filtraciones de las preguntas.

Rodríguez explicó que para cada materia, dos docentes denominados directores académicos preparan 120 preguntas cada uno, que son sorteadas para armar el cuestionario del día, que tiene de 80 a 120 preguntas, dependiendo de la materia. Para cumplir con este proceso, se reúnen a puertas cerradas desde las 04:00, acompañados de los padres, estudiantes y representantes de la Secretaría Anticorrupción. No permiten el ingreso de celulares, y si uno de ellos quiere utilizar el sanitario, va acompañado, comentó.

Juana Paredes, una de las madres veedoras, dijo que hay solo especulaciones y ninguna prueba de las filtraciones. “Vemos que hay aceptación de la gente de acá para que podamos corroborar todo”, agregó.

Ayer se rindió Castellano, considerado uno de los “coladores”. El lunes 22 siguen las pruebas con Química; el miércoles 24, Anatomía; y finalizan el viernes 26, con Ciencias Exactas. Ese día se hace el “bautismo”.