Cura dijo que le impactó el relato de un adolescente contra Caputo

El actual cura de la parroquia San Sebastián, que tiene su templo en el límite de Fernando de la Mora y San Lorenzo, dijo ayer a ABC Cardinal que recogió testimonios sobre el Pbro. Gumercindo Caputo, denunciado por abuso de menores por el arzobispo de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela.

“Yo canalicé esto con las autoridades. Había muchos comentarios, pero uno fue el que más me impactó y lo pasé a conocimiento de las autoridades; es el abuso de un adolescente”, agregó.

Negó haber buscado al mismo para que acuse a Caputo. “Él se acercó a mí porque participó de mis celebraciones; estaba muy dolido, se acercó y me contó... Ante un caso de esta naturaleza había que hacer que se averigüe la veracidad y a mí no me corresponde eso; por eso le orienté junto a la persona adecuada”, manifestó.

Caputo había rechazado la acusación de haber abusado de personas y señaló que se trata de una trampa a un “inocente”, mientras protegen a un “corrupto”, al referirse a Brítez, quien fue condenado por corrupción en Bolivia. Al respecto, el boliviano dijo que fue sobreseído y vino al Paraguay.