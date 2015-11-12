Dilatan adrede caso Medicina, dicen

“Estamos reclamando la celeridad de las investigaciones en el Hospital de Clínicas y en toda la Facultad de Ciencias Médicas, porque no puede ser que en dos meses no se haya movido aún nada. Es curiosa esta dilación”, manifestó el doctor Javier Giménez, del comité de Huelga, durante la manifestación frente a la Fiscalía, en Chile y Haedo.

El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, tiene conocimiento del reclamo de los huelguistas. El agente de dicha unidad José Ángel Dos Santos es el encargado de atender la causa de Medicina UNA.

Ínterin se desarrollaba la manifestación, llegó al sitio el contralor general interino, Roy Rodgers Canás, quien se reunió con el fiscal Espinoza para anunciar que un equipo de auditores de la Contraloría General de la República (CGR) trabajará con la Fiscalía en las investigaciones en Medicina UNA.

Las revisiones serán de carácter administrativo contable, a cargo de la CGC, y de la parte penal se encargarán los agentes fiscales.

El fiscal Espinoza dijo que con la CGR podrán avanzar más en las revisiones de la cantidad excesiva de documentos recolectados que requieren una buena atención por las complejidades de cada sector. A ello se suman las documentaciones retiradas de varias otras facultades, como Veterinaria, Derecho, Rectorado, etc. Son ocho auditores por cada una de estas facultades los que están trabajando, indicó Espinoza.

Desconfianza

El doctor Giménez dijo que están cansados de la “calesita”, de promesas incumplidas, de la dilación adrede, a dos meses de las intervenciones.

“Parece un diálogo de sordos. Nos da la impresión de que estamos haciendo el trabajo de la Fiscalía, de la CGR, ya que a dos meses aún buscan y esperan recibir pruebas o están buscando acordar cómo investigar. Es lamentable”, indicó.

Tripartita, hoy

Esta mañana proseguirá la tripartita que el martes quedó en cuarto intermedio. Es entre el interventor de Medicina con huelguistas, bajo mediación de la Dirección del Trabajo. Paralelamente, la huelga sigue en Clínicas, en espera del resultado del encuentro.