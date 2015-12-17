Ganó el cambio en la Facultad de Ciencias Veterinarias de UNA

Fueron electos 10 miembros para integrar el Consejo Directivo, más suplentes, que hoy o mañana se reunirán para elegir al nuevo decano y vicedecano. Entre los titulares, cinco corresponden al estamento docente donde votaron 160 profesores, de los cuales 86 votos fueron para el equipo Renovación Institucional de Veterinaria, siendo electos: Azucena Cabrera, encargada de despacho actualmente; Óscar Ortega, Marcial Cohene, José Peralta, Elizabeth Núñez. Los dos miembros no docentes electos son Ricardo Feltes y Raúl Tuma, único estamento donde ganaron los afines a Froilán.

Los estudiantes fueron los que obtuvieron una victoria más marcada sobre el grupo del continuismo, de 785 votos contra 120 votos, destacó Jessica Resquín, alumna electa para integrar el Consejo Directivo junto con sus pares Marcelo Mercado y Juan Leguizamón. La victoria fue celebrada por los estudiantes que desean que mejoren las cosas en la Facultad que siempre fue un antro de corrupción, donde hace poco renunciaron 96 funcionarios en situación irregular (muchos de ellos planilleros). Azucena Cabrera dijo que las actas serán elevadas al Rectorado, y que recién cuando emita la resolución de aceptación de las mismas se va a poder reunir el Consejo Directivo para elegir al decano y vicedecano.