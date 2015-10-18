Inician búsqueda de docentes “mau”

El más resaltante de los “buscados” es Jesús Roa Cantero, quien supuestamente percibe 5.144.800 guaraníes. Este líder estudiantil era la mano derecha de Peralta, conforme con los funcionarios.

En el boletín pegado en la facultad se menciona que Roa es miembro del movimiento interno UNA Pasión, dirigido por Peralta.

Roa es principal socio político de Peralta, además de perseguidor de estudiantes, según el impreso.

Otro compañero de lucha “peraltista” es Marcos Antonio Martínez Marín, quien también es dirigente de UNA Pasión, de estrecha relación con el movimiento “Compañeros Colorados”, liderado por el senador Juan Carlos Galaverna, según el material pegado en Veterinaria.

En otra papeleta aparecen como “docentes mau” Basilia Osorio y Luis Molinas, este último con un salario mensual de casi 10 millones de guaraníes.

Conforme con los funcionarios de Veterinaria, estas personas gozaban del privilegio por operar a favor de Peralta, que renunció hace tres semanas al cargo de rector, luego de ser imputado por la fiscalía por el delito de lesión de confianza durante su gestión al frente de la UNA.