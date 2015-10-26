Interventor define hoy principales cargos en la Facultad de Medicina

En medio de un ambiente crispado, el interventor de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, Ing. César Duarte, hará las designaciones para los principales cargos en la institución. Estos nombramientos se harán con una validez de solo 60 días, tiempo que dura la intervención.

Trascendió que Duarte recibe presiones de los tres estamentos de la facultad (estudiantes, docentes y egresados) para la elección de personas en cargos de confianza, que se darían en la fecha.

En ese sentido, llamó la atención una nota enviada a Duarte por un grupo de docentes que piden cargos para sus colegas (ver facsímil) y en la que aseguran que, de darse el nombramiento de quienes aparecen en la nómina, estos no cobrarían nada, es decir, se desempeñarían como directores “ad honorem”.

La propuesta de los profesores tiene como fin ayudar a “reconstruir” la facultad durante el tiempo que dure la intervención. “La intención es colaborar en el lugar y en la forma que usted considere adecuado en todo el proceso de reordenamiento de nuestra facultad, teniendo en cuenta las habilidades y experiencia de los docentes (que aparecen en la nómina)”, dice parte de la misiva.

La nota fue entregada el martes pasado, horas después de que Duarte asumiera el cargo de interventor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Varias gestiones están paradas en la institución educativa, justamente por la falta funcionamiento de las direcciones.

En la tarde de ayer intentamos sin éxito obtener la versión de Duarte. Este no atendió sus celulares (Tigo terminación 808 y Personal terminación 332). Tampoco respondió nuestro mensaje dejado en el buzón de voz.

Trabajo en armonía

En Clínicas se trabaja muy de cerca con el ingeniero Cesar Duarte Fiorio, interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, aseguró el director del hospital escuela, Dr. Domingo Pizurno, quien salió al paso del comentario de varios médicos sobre que existe distanciamiento entre ambos. “El viernes estuvimos recorriendo juntos varias dependencias del centro asistencial. No se de dónde sacaron eso”, dijo Pizurno.

El médico negó, además, que responda al ministro de Salud, Antonio Barrios, e ignore a Duarte. “Yo soy un comisionado del Ministerio de Salud, donde tengo un vínculo hace 30 años, pero nuestra relación con el ministerio actualmente es solo a efecto de que nos ayude con insumos y medicamentos hasta que se regularicen las compras en Clínicas”, dijo el profesional, que hasta hace dos semanas se desempeñaba como director general de hospitales especializados de la cartera sanitaria, uno de los cargos más importantes en el organigrama de Salud.

Con todo, Duarte estaría enojado con Pizurno por declaraciones realizadas por este último a la prensa.