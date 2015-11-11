Interventor no ordena sumario en Medicina UNA por “falta de pruebas”

En la reunión tripartita realizada ayer en el Ministerio del Trabajo, el interventor de Medicina argumentó que no ordenó el sumario a los 14 funcionarios que los huelguistas sostienen fueron los que corrompieron la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. La lista se publica en la infografía, con este artículo.

La doctora Lorena Fontclara, del Comité de Crisis por la asamblea interestamental de Medicina, se mostró sorprendida por la posición del interventor. “¿Qué pruebas espera que le presentemos? Nosotros no tenemos acceso a los documentos. Para eso está él como interventor y el sumario es para deslindar responsabilidades”, manifestó.

El doctor Javier Giménez, del Comité de Huelga, había manifestado al rector de la UNA, Abel Bernal, en una reunión pasada, que con el sumario se podrá conocer el proceder de las personas afectadas y que se tomen las medidas del caso si se llega a comprobar la mala gestión. Por ello, también habían pedido al rector una auditoría externa.

En la tripartita de ayer, presidida por el director general del Trabajo, Ramiro Ocampos González, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que la reunión quedó en cuarto intermedio hasta mañana. El director de Trabajo pidió a los trabajadores levantar la huelga provisionalmente hasta este jueves.

Sigue la huelga

Los doctores llevaron la propuesta a la asamblea, que se hizo pasado el mediodía de ayer en el Hospital de Clínicas. La mayoría decidió no levantar la huelga, ante lo que se consideró una falta de respeto, falta de consideración, incumplimiento de acuerdo asumido y la falta de confianza.

Además, se decidió acompañar esta mañana a los estudiantes en la manifestación frente a la Fiscalía de Delitos Económicos, para exigir celeridad en las investigaciones, debido a que hace casi una semana no se tiene a ninguna otra persona procesada por ilícitos en la UNA.