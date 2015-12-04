Jueza ratifica prisión del exdecano Caballero

El abogado Pedro Almada solicitó la libertad de su defendido en atención al principio de igualdad procesal, puesto que el exrector Froilán Duarte recuperó su libertad recientemente, en cumplimiento de una disposición del Tribunal de Apelación de Central.

La magistrada explicó que, a su criterio, permanecen latentes los peligros de fuga y obstrucción a la investigación, razón por la cual ratificó la medida restrictiva de libertad.

Si bien la competencia de Caballero no se encuentra firme aún, la magistrada se vio obligada a realizar la audiencia –fijada por el anterior juez del caso, Alcides Corbeta– debido a que las cuestiones referentes a las medidas cautelares no admiten dilación.

Almada anunció ayer que apelará la resolución a fin de elevar la discusión a la cámara.

“Nosotros vamos a plantear una nueva revisión porque no se tocó el fondo de la cuestión en este momento. Fueron todas cuestiones formales y es posible también que la jueza necesite un poco más de tiempo para estudiar”, indicó, al señalar que también ampliará la fianza real.