La consigna es estudiar hasta el último momento

Giuliana Cattivelli (19) intentará ingresar por primera vez, pero se siente preparada. “Uno tiene que confiar en el trabajo que hace, si no, de entrada empezás mal”, manifestó. Los que se sienten con más chance son los que se presentarán por segunda vez, como es el caso de Samuel Valiente (19). “Estoy mucho más confiado. El año pasado sabía que iba a ser difícil y no me hice ilusiones, pero me seguí preparando”, señaló. Sofía Saggia (19), también primeriza, reconoció que no estudió en el año como debía, pero que se siente confiada. “Sé que es difícil, tengo compañeros que hace mucho están probando, pero sé que puedo”, dijo.

Aislarse

El director del Centro de Formación Mernes, Yan Jorge Mernes, dijo que lo más recomendable en el último tramo es aislarse y aferrarse a los compañeros. Este año, cien jóvenes de los 956 que rendirán en Asunción, se prepararon en la institución que dirige.

Mernes confesó que el 60% de sus estudiantes no está lo suficientemente preparado. Esto es algo que le informan a los jóvenes, quienes son los que finalmente deciden si se presentan. “Algunos se molestan, otros lloran, porque ven la realidad. Sin mencionar la ingratitud que van a encontrar en la sociedad y en los padres mismos”, comentó el docente.

Los datos

En Asunción hay 150 plazas para Medicina y 40 para Kinesiología. Los exámenes comienzan hoy con Biología; siguen el 19 de febrero con Castellano; el 22, Química; el 24, Anatomía, y el 26, Ciencias Exactas.