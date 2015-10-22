Levantan paro en Ingeniería

Ahora se trabajará con el estamento docente y con el Consejo Directivo para recalendarizar todo, bajo el compromiso de las autoridades de que no habrá represalias en contra de los que participaron de las movilizaciones que causaron la renuncia no solo del rector de entonces, Froilán Peralta, y del vicerrector, Andrés Amarilla, sino la de varios decanos, entre ellos el de Ingeniería, Isacio Vallejos, y la entonces vicedecana, María Pino.

“Claque” en Medicina

El interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, ingeniero César Duarte, se reunió ayer con docentes de la institución, entre ellos considerados “claque” del gobierno institucional anterior, de quienes los estudiantes tienen muchos cuestionamientos y piden sus renuncias.

Dicha reunión causó molestias entre los estudiantes, en su mayoría del Comité contralor del Despacho, quienes fueron designados por asamblea para acompañar todo este proceso. No se les permitió entrar ni tampoco permitieron el ingreso del fotógrafo de este medio para capturar imágenes de la reunión.

El interventor estaba manteniendo permanentemente reuniones a puertas abiertas con estudiantes y docentes, pero la de ayer fue a puertas cerradas con los “exclusivos”, según criticó Amalia Ríos, dirigente estudiantil.

Duarte dijo que solo fue una reunión para lograr el retorno de la normalidad académica y administrativa. No hará sumario, indicó.

Los estudiantes no levantarán el paro si no renuncian todos de la “claque”.