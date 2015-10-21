Magistrado rechaza prórroga y Caballero debe ir a Tacumbú

También ayer, su abogado Pedro Almada solicitó cambio de calificación y revocatoria de prisión. El letrado afirma que no existen condiciones para calificar la conducta de su cliente como lesión de confianza especialmente grave.

“Él no puede ser tenido en cuenta en la misma condición que Froilán Peralta. Peralta estuvo 22 años en Veterinaria, era rector, era girador de gastos, pero las condiciones del Dr. Caballero son diferentes porque él asumió hace un año, tiene 36 años de docencia en aula, no es un administrador. Él tiene 90% de profesor y 10% de administrador”, indicó el defensor.

También ayer, el fiscal Martín Cabrera solicitó a la Cámara de Apelación ratificar la prisión de Peralta, apelada por la defensa.