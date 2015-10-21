Locales
20 de octubre de 2015 - 22:10

Magistrado rechaza prórroga y Caballero debe ir a Tacumbú

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
El juez penal de garantías Alcides Corbeta rechazó ayer un pedido de prórroga presentado por la defensa del exdecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias Juan Gualberto Caballero, para permanecer recluido en el departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. En consecuencia, en la fecha el docente debe ser trasladado a la cárcel de Tacumbú.

También ayer, su abogado Pedro Almada solicitó cambio de calificación y revocatoria de prisión. El letrado afirma que no existen condiciones para calificar la conducta de su cliente como lesión de confianza especialmente grave.

“Él no puede ser tenido en cuenta en la misma condición que Froilán Peralta. Peralta estuvo 22 años en Veterinaria, era rector, era girador de gastos, pero las condiciones del Dr. Caballero son diferentes porque él asumió hace un año, tiene 36 años de docencia en aula, no es un administrador. Él tiene 90% de profesor y 10% de administrador”, indicó el defensor.

También ayer, el fiscal Martín Cabrera solicitó a la Cámara de Apelación ratificar la prisión de Peralta, apelada por la defensa.