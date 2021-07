Marcos quiere ser policía, y Dionisio, enfermero

Uno de ellos es Marcos Antonio (9), quien trabaja como vendedor de frutas y además es lustrabotas en una estación de servicio ubicada en San Estanislao.

Estudioso

El pequeño actualmente está en el tercer grado en la escuela “Virgen de Fátima”.

Tiene seis hermanos y juntos viven con la abuela materna. Su madre y abuela son amas de casa.

Entretanto, sus hermanos mayores sí trabajan fuera del hogar, preferentemente en casas de familia.

Labor remunerada

Relata Marcos que a diario logra una ganancia de 25.000 a 30.000 guaraníes en la venta de frutas y lustrando zapatos. Asevera que estas ganancias invierte en sus estudios y en la colaboración que brinda a su familia para el sustento de la casa.

Define con tristeza que fue abandonado por su padre, de quien no recibe ninguna ayuda.

Este no le da acompañamiento emocional, afectivo ni económico, convirtiéndose así en uno de los tantos padres irresponsables que hay en Paraguay.

El pequeño, muy determinado, afirma que, aún con todos los problemas que ya ha experimentado a su corta edad, tiene la esperanza de culminar sus estudios de la escolar básica y el bachillerato a fin de proseguir luego una carrera universitaria.

Además de ello, se ve en un futuro como policía.

Quiere acompañar a la ciudadanía en lo referente a la seguridad.

Su objetivo será disminuir la delincuencia y, si es posible, alguna vez, tratar de terminar con la ola de hechos ilícitos por la falta de personales honestos en dicha profesión.

Incumplimiento de programa para la niñez

También comenta Marcos que las instituciones encargadas de respetar y hacer cumplir los derechos de los niños y adolescentes deberían implementar una tarea más seria en esta área, para que muchos niños de su edad no tengan la obligación de salir a trabajar en las calles, por la imposibilidad económica de sus padres en el mantenimiento del hogar.

Sé que soy muy pequeño

“Yo sé que soy muy pequeño para estar ya trabajando en las calles, pero no tengo otra forma de ganar mi propia plata. Mis hermanos más grandes me ayudan para ir a la escuela, pero no alcanza porque nuestra mamá y nuestra abuela están imposibilitadas en ese sentido. Por eso yo prefiero salir y ganar mi dinero, para continuar con mis estudios. Y cuando sea grande podré ser un excelente policía”, afirmó Marcos, quien jamás fue ayudado por su padre, chofer de un camión en una empresa.

Niño vende quinielas y quiere ser enfermero

Dionisio (13) es vendedor de quinielas y tiene un puesto en la plaza Bernandino Caballero de Santaní.

Estudioso, cursa el noveno grado en la escuela Mcal. Francisco Solano López.

De forma extracurricular aprende computación, y ya cuenta con su propia computadora, adquirida gracias al dinero que gana en la venta de quinielas.

Dionisio planea convertirse cuando sea mayor en enfermero.

Su meta es ayudar a los enfermos. “Quiero trabajar en los hospitales del interior del país, donde hay mayor déficit de profesionales especializados”, cuenta.

Trabaja para estudiar y ayudar a sus padres

Menciona el entrevistado que a diario su labor le deja una ganancia de cincuenta mil guaraníes, como mínimo. Esta suma es invertida en sus estudios escolares, y en el curso de computación. Lo restante da a sus padres, para que lo utilicen en algunos gastos de la casa.

Dionisio tiene cinco hermanos, todos mayores que él. Son trabajadores y se desempeñan en la construcción o realizan changas.

Entretanto, su papá es mecánico de autos, y su mamá, ama de casa.

Nuestros entrevistados cada día procuran que su vida sea un poco mejor. Para ello entienden que el estudio es fundamental. También creen que sería preferible no trabajar aún, pero las necesidades económicas de sus familias no les permiten otra realidad.

Familia y educación

Código de la Niñez y la Adolescencia:

* Art. Nº 8 - Del derecho a la familia. El niño o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea.

Queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar, o disponer la suspensión o pérdida de patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos.

* Art. Nº 20 - Del derecho a la educación. El niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el desarrollo armónico e integral de su persona, y que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía.

